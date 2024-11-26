Зарядные станции для электромобилей появятся у станции метро "Юго-Западная"

Зарядные станции для электромобилей появятся у станции метро "Юго-Западная"
Фото: АГН Москва
Разрешение на установку получил столичный предприниматель

Все больше москвичей пересаживаются на экологичный вид транспорта – электромобили. Соответственно, требуется все больше зарядных станций для них. Вопрос этот успешно решается во многом благодаря столичным предпринимателям, которые в прошлом году получили возможность устанавливать станции для зарядки электромобилей на арендованных земельных участках.

Так, еще пять станций для зарядки электромобилей скоро появятся около торгово-развлекательного центра на проспекте Вернадского, вблизи южного вестибюля станции "Юго-Западная" Сокольнической линии метро. Город одобрил этот проект, направленный на повышение уровня комфорта и доступности инфраструктуры для владельцев электрических транспортных средств.

Новые зарядные станции будут соответствовать всем городским стандартам и приказам столичного Департамента транспорта.

Чтобы получить разрешение на монтаж точки подзарядки для транспорта с электрическим двигателем, необходимо обратиться с заявлением и проектом размещения объекта в специальную межведомственную комиссию. После ее одобрения заключается дополнительное соглашение к договору аренды.

Возможность устанавливать на арендованных земельных участках станции для зарядки электромобилей появилась у столичных предпринимателей в 2023 году. И уже в декабре прошлого года первая такая станция появилась в деревне Марушкино ТиНАО. Ее установили около катка, что оказалось очень удобным для посетителей, ведь машина заряжается, пока они наслаждаются катанием на коньках.

С 2019 года в Москве действует упрощенная схема установки на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов и хозяйственных строений. Их перечень постоянно пополняется. В 2021 году в него добавили сооружения спортивного назначения и аттракционы. В 2022 году отдельные категории арендаторов получили возможность устанавливать сооружения маркетингового назначения и вспомогательные некапитальные объекты, в частности, бытовые городки и быстровозводимые складские помещения.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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