На севере Москвы появится новый образовательный комплекс на 950 мест

Инвестор уже приступил к строительству

С 2021 года в Москве действует механизм, гарантирующий жителям новых столичных жилых комплексов, что у них в шаговой доступности будет вся необходимая инфраструктура. Поэтому девелоперы в рамках проектов строительства жилой недвижимости заключают с городом договоры участия, в соответствии с которыми обязуются создавать определенные социальные объекты. По мере готовности они могут содержать и эксплуатировать их самостоятельно, а могут передать городу.

Недавно в рамках такого подписанного с городом договора участия инвестор приступил к строительству образовательного комплекса в Ильменском проезде, владение 1 (район Западное Дегунино, САО). Общая площадь объекта составит более 16 тысяч квадратных метров. Здание объединит в себе детский сад и школу и сможет принять до 950 ребят: в проект заложено создание 900 школьных и 50 дошкольных мест.

В образовательном центре спроектировано несколько зон: дошкольное отделение с двумя групповыми ячейками, а также блоки начальной, средней и старшей школы. Детский сад разместится на первом этаже. Там же будут раздевалки, пищеблок и обеденные залы для школьников.

На втором этаже расположатся спортивная зона и кабинеты. Третий и четвертый этажи отведены под универсальные и специализированные учебные помещения для начальной, средней и старшей школы.

В комплексе предусмотрены два многофункциональных зала для организации мероприятий, медиатека, а также зоны для проведения лабораторных экспериментов, моделирования, программирования и разработки устройств.

Как и во всех современных столичных образовательных учреждениях, здесь будут созданы необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Территорию комплекса благоустроят. Здесь разместят физкультурные и игровые площадки с резиновым покрытием, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, а также установят наружное освещение.

Завершить строительные работы Ильменском проезде планируется во второй половине 2027 года. После этого здание будет передано в городскую систему образования.