Девять домов с колоннами отремонтируют в Москве до конца 2024 года

Девять домов с колоннами отремонтируют в Москве до конца 2024 года
Фото: mos.ru
Большинство зданий построено в середине прошлого века по индивидуальным проектам

В рамках действующей программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приведут в порядок девять домов с колоннами в 2024 году. Часть уже отремонтировали, работы в остальных близятся к завершению.

Одним из самых масштабных объектов является здание на Кутузовском проспекте (дом 30). Это яркий образец поздней советской неоклассики с колоннадой на верхнем ярусе, балюстрадой и пинаклями. Дом с внутренним двором был построен в 1953 году по индивидуальному проекту. Он состоит из нескольких секций разной этажности: от семи до 11 этажей.

Здесь уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши. Для того чтобы вернуть дому его первозданную красоту, сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект, подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.

Другое примечательное здание с колоннами, где уже прошел капитальный ремонт, находится на улице Можайский Вал (дом 6). Восьмиэтажный жилой дом был построен в 1954 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики. На уличных фасадах расположены ниши лоджий. Они акцентированы колоннами и обрамлены барельефами, пилястрами и архивольтами, а также выделены межэтажными поясами и увенчиваются карнизом с кронштейнами.

Здесь привели в порядок внешний вид здания и подъезды, заменили стояки центрального отопления. Фасады были расчищены от старого штукатурного слоя, обработаны антигрибковым составом, кирпичная кладка восстановлена. После этого рустованную часть нижних этажей покрасили в бежевый цвет, а верхние этажи – в оттенок "светлая слоновая кость".

Еще одно строение с колоннами, которое капитально отремонтировали в этом году, расположено на улице Талалихина (дом 2/1, корпус 5). Фасады шести– и семиэтажного жилого здания 1926 года постройки привели в порядок, заменили стояки инженерных систем. Архитектурные и декоративные элементы восстановили.

Программа капитального ремонта, стартовавшая в Москве 2015 году, – один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее включено свыше 29 тысяч домов, среди которых довольно много домов "с историей", с интересными архитектурными элементами и красивыми фасадами. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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