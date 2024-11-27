Автобусы в Москве начнут курсировать по новым маршрутам

Автобусы в Москве начнут курсировать по новым маршрутам
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
В некоторых районах появятся дополнительные остановки

Транспортная система Москвы постоянно совершенствуется. С появлением новых жилых комплексов, открытием станций метро, строительством общественных пространств специалисты корректируют маршруты наземного транспорта и добавляют остановки. Так, с 30 ноября и 1 декабря в разных районах столицы по измененным маршрутам начнут курсировать автобусы.

Пригородный маршрут № 151 продлили до жилого комплекса "СберСити". Его жители смогут добираться без пересадок до МЦД-2 и станции метро "Тушинская".

Маршрут № 316 в Ново-Переделкине получил новый номер – 296. После улицы Федосьино автобусы пойдут по улицам Бориса Пастернака и Корнея Чуковского до станции метро "Рассказовка".

Маршруты № 497 и 812 объединили в новый – С217 с остановками: "Лазенки", "МЦД Переделкино", "Лукинская улица", "Улица Федосьино", "Метро “Новопеределкино”", "Боровское шоссе", "Новопеределкинская улица", "Новоорловская улица". При этом маршрут № 497 на улице Шолохова заменит № 343, на улице Скульптора Мухиной – № 767, а на улице Бориса Пастернака – № 296 (вместо остановок на улице Самуила Маршака).

Остановка "Перинатальный центр" для маршрутов М19 и С820 будет работать в обе стороны. Появятся новые остановки на проспекте Куприна для маршрута № 983: "Проектируемый проезд № 7549" – в обе стороны и "Пруд Быковка" - в сторону станции метро "Потапово". Они будут работать в режиме "по требованию".

На маршруте № 285 добавили остановку "Косинская улица, 16". Автобусы, следующие по маршрутам С976, № 273 и 639 в сторону Севастопольского проспекта, будут останавливаться у станции метро "Беляево" на улице Миклухо-Маклая там же, где и маршруты Т81, М90, № 261, 361, 404 и 712.

Остановка "Шелепихинское шоссе" на маршруте № 155 начнет работать в обе стороны.

На территории МГУ имени М.В. Ломоносова сделали дополнительные остановки: "Университетский проспект" – в сторону станции метро "Университет" для маршрутов № 111 и 119, а также "Паркинг МГУ" – для маршрута № 57.

Посадка на автобусы № 7, 83, 842 теперь организована ближе к третьему выходу станции Перово МЦД-3.

Доехать до Перепечинского кладбища от станции МЦД "Лобня" теперь можно на новом экспрессе № 865а – остановки предусмотрены только на конечных пунктах.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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