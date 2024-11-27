Новые школа и детский сад откроются в Лефортове и Западном Дегунине

Новые школа и детский сад откроются в Лефортове и Западном Дегунине
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Строительство ведется за счет города и инвесторов

Концепция жилого строительства в Москве предусматривает гармоничное развитие всей сопутствующей городской инфраструктуры. Жители, переезжающие в новые дома, должны быть уверены, что поблизости будут школы, поликлиники, удобные выезды на основные транспортные магистрали. Поэтому в местах массовой жилой застройки появляются новые социальные объекты.

За последние 13 лет за счет города и инвесторов в Москве построили более 600 зданий, предназначенных для школ и садиков. А скоро распахнет двери новая школа на 1150 учеников в районе Лефортово. Четырехэтажный корпус возводят на улице Золоторожский Вал (владение 11). Монолитный каркас здания уже готов, сейчас специалисты приступили к монтажу кровли. Работы на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор.

В школе предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы с раздвижными трансформируемыми перегородками. Это позволит делить помещение на функциональные пространства, адаптируя его с учетом разных образовательных потребностей. Запланирована здесь и медиатека с местами для индивидуальной и групповой работы, а также просторный зал для проведения тематических и торжественных мероприятий.

Архитектурный облик будущей школы будет выдержан в монохромной гамме, сочетающей три основных цвета: белый, серый и черный. Эти оттенки выбраны неслучайно: они гармонично вписываются в цветовую палитру существующей многоэтажной застройки жилого района, создавая единое стилевое решение.

А в районе Западное Дегунино, на улице Ижорская (земельный участок № 6/5), инвестор строит детский сад на 150 мест, который будет передан в городскую систему образования. Объект уже готов на 90%.

Здание возводится в рамках подписанного с городом договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. В учреждении будет четыре этажа, включая подземный. Здесь размесят шесть групповых ячеек, в каждой обустроят игровые, спальни, буфет и раздевалки. Предусмотрены также спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий, в том числе коррекционно-развивающих.

В помещениях и на территории вокруг садика будут созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: сделаны входы на уровне земли, контрастная маркировка стеклянных дверей и ступеней, тактильная разметка пешеходных дорожек. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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