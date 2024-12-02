Снегири, дятлы, зеленушки: каких птиц можно встретить в парках Москвы зимой

Снегири, дятлы, зеленушки: каких птиц можно встретить в парках Москвы зимой
Фото: mos.ru
Многие пернатые в холодное время года слетаются ближе к городу

Москвичи могут наблюдать за птицами в естественной среде обитания даже в осенне-зимний период, ведь многие пернатые остаются зимовать в столице. И это не только воробьи, синички и голуби, но и более редкие птицы, которых не встретишь во дворе жилого комплекса, но можно увидеть в парках и лесных массивах.

В первую очередь, речь о снегирях. Ярко-розовая грудка самцов хорошо видна среди темных ветвей и на фоне белого снега. Разглядеть самочек и молодых самцов сложнее, поскольку оперение у них более темное, розовато-бурое. Обычно снегири обитают в хвойных и смешанных лесах, но поздней осенью или ранней весной их можно встретить в населенных пунктах, где растут рябина, боярышник, клен, ясен. Их семенами и ягодами и питаются зимой снегири.

Еще одна яркая зимняя птичка – зеленушка. Размером она с воробья. Оперение, особенно у самцов, – оливково-зеленого оттенка с желтыми пятнами по бокам хвоста и широкими серо-желтыми полосками на крыльях. У самок и молодых особей окрас, как это часто бывает у пернатых, более тусклый. Гнезда зеленушек можно встретить на опушках и в перелесках, чаще в глубине молодого ельника. 

Клест-еловик – лесная певчая птица из семейства вьюрковых. Она крупнее воробья, но меньше скворца. Клесты отличаются мощным клювом с перекрещивающимися концами, который они используют для раскалывания еловых семян. Сильные лапы легко цепляются за шишки и ветки, позволяя висеть боком и даже вверх ногами. Клесты очень подвижные и шумные. Самцы имеют красное или красно-малиновое оперение, а самки – зеленовато-серое с желто-зелеными краями. Клестов можно встретить в хвойных лесных массивах. Что интересно – потомство они могут выводить не только летом, но и зимой в зависимости от урожая шишек.

Встречаются в московских лесах зимой свиристели – их можно узнать по характерному хохолку на крупной голове. Это таежная птица. У нас она бывает с октября по май, пережидая зиму. Из ягод особенно уважает рябину.

Желающим понаблюдать за зеленым дятлом придется отправиться в леса Троицкого и Новомосковского округов, ближе к центру города они залетают редко. От своего родственника, седого дятла, эти птицы отличаются большой красной шапочкой и черной маской вокруг глаз. Верх птицы - оливково-зеленый, клюв желтоватый. В поисках корма зеленый дятел слетает на землю и раскапывает муравейники. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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