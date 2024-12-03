"Елочный круговорот" запустят в столице 2 января

Экологическая акция пройдет в Москве в десятый раз

В начале 2025 года в Москве стартует традиционная акция "Елочный круговорот". Со 2 января москвичи смогут приносить на пункты приема живые елки, сосны и прочие хвойные деревья, которые ставили дома на Новый год. Пункты приема будут работать ежедневно до 28 февраля во всех округах Москвы. Сдать новогодние деревья можно бесплатно. Единственное условие – на ветках не должно оставаться мишуры, дождика и прочих украшений.

Эколого-просветительская акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года. Она направлена на эффективную утилизацию деревьев и привлечение внимания граждан к программе раздельного сбора отходов.

Город бесплатно собирает новогодние ели, которые радовали москвичей в период каникул и зимних праздников, но стали осыпаться или просто мешать, и проводит их грамотную утилизацию. Из хвойных красавиц делают полезную древесную щепу, которую затем используют для защиты и удобрения почв, при создании экологических троп, для подсыпки в вольеры животных и других экологических и благотворительных проектов. В этом сезоне щепу впервые передадут в Московский зоопарк.

Все адреса проведения акции будут указаны на карте "Экоточки Москвы". Таким образом, желающие легко смогут найти наиболее удобный пункт приема елок и зайти туда, например, отправляясь на семейную прогулку. Кстати, в определенные дни на экоточках будут организованы экологические мастер-классы для детей и взрослых, при этом, участников акции будут угощать чаем из самовара и бубликами.

Во время прошлой акции "Елочный круговорот" жители столицы сдали на переработку почти 38 тысяч елей, сосен и пихт. Из них получилось порядка 50 загруженных под завязку самосвалов щепы, которую отвезли в вольерный комплекс "Дом лани" в Зеленоградском административном округе, в природно-исторический парк "Кузьминки" для мульчирования посадок и отсыпки пешеходных троп, а также доставили в разные районы города для подсыпки почвы при посадке молодых саженцев и в качестве укрывного материала для клумб.