В районе Фили-Давыдково построят новые проезды

На пересечении Староволынской и Минской улиц запланированы дорожные работы

Москва активно развивает улично-дорожную сеть. Только в 2024 году в городе появилось более 60 километров новых дорог, а через три года их станет на 250 километров больше.

Новые дороги прокладывают как к строящимся жилым комплексам, так и в местах сформировавшейся застройки для оптимизации маршрутов населения и бизнеса. Кроме того, в городе значительное внимание уделяют реконструкции существующей дорожной сети.

Так, в ближайшей перспективе будет обновлена улично-дорожная сеть в районе Фили-Давыдково (Западный административный округ Москвы). Соответствующий проект планировки территории (ППТ), находящейся на пересечении Староволынской и Минской улиц, уже утвердили в Москомархитектуре.

Планом предусмотрено строительство на данном участке четырех проездов общей протяженностью около километра. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры. Кроме того, в районе будет проведена реконструкция участка Староволынской улицы протяженностью порядка 750 метров.

Утвержденный Москомархитектурой проект реконструкции улиц в ЗАО предусматривает также работы по инженерно-техническому обеспечению участков, на которых запланировано строительство дорог. Помимо этого, при проектировании улиц в районе Фили-Давыдково специалисты предусмотрели создание велодорожек и благоустройство территории.

А вот путепровод, соединяющий улицу 800-летия Москвы и Инженерную улицу, уже готов. По новому пути длиной 650 метров уже возможно прямое движение от Широкой улицы до Ленинградского шоссе. Теперь водителям Северного и Северо-Восточного округов Москвы не придется делать петлю длиной порядка девяти километров, чтобы проехать в соседний район. При этом снижается нагрузка на прилегающие участки МКАД и МСД.

Ранее сообщалось, что за последние годы город реконструировал либо построил 26 автомобильных путепроводов через пути железной дороги. В планах на ближайшие три года еще семь таких объектов.