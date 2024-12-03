В программе "Переезд по реновации" появился удобный сервис записи

Записаться на просмотр новой квартиры стало проще

Москва не только предоставляет москвичам возможность бесплатно переселиться в современны квартиры из старых домов, но и оказывает сопутствующие услуги. Узнать, как организовать переезд, какие городские услуги доступны новоселам и как в принципе устроена процедура получения ключей от нового жилья, москвичам помогают сотрудники центров информирования по переселению.

Центры информирования очень востребованы. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ежемесячно сотрудники обрабатывают более тысячи заявок. Чтобы исключить ошибки в записи на получение различных услуг, на платформе mos.ru был создан суперсервис "Переезд по программе реновации". Нововведение автоматически регулирует все существующие записи, отслеживает свободные слоты и не позволяет случайно записаться на одно и то же время двум заявителям.

Согласно статистике, наиболее востребованным сервисом при переселении по программе реновации на этапе оформления документов на квартиры в новостройках является онлайн-запись на осмотр предложенного городом жилья. С января по октябрь текущего года ею воспользовались около 3,8 тысячи раз. Это в 1,6 раза больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Для того, чтобы лучше подготовиться к планируемому переселению, москвичам рекомендуется изучить общую инструкцию, которая доступна в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Там изложены ответы на вопросы, которые возникают чаще всего, а именно: как организован переезд, где получить информацию о необходимых документах для оформления договора, как воспользоваться ссылками на полезные услуги.

Если указать индивидуальные параметры, появится возможность ознакомиться с инструкцией с учетом конкретной жизненной ситуации при переселении.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов, где расположено более 350 тысяч квартир, в которых проживают почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства организованы во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.