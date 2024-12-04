Кинопарк "Москино" представит программу о начале контрнаступления под Москвой в 1941 году

Премьера реконструкции исторических баталий состоится 7 и 8 декабря

Ближайшие киновыходные в кинопарке "Москино" будут посвящены историческим событиям, 83-ю годовщину которых мы отмечаем в эти дни. 7 и 8 декабря в рамках проекта "Зима в Москве" в кинопарке "Москино" представят масштабную историческую реконструкцию, посвященную битве за Москву. Желающие смогут посетить курсы саперов, артиллеристов, летчиков, а также поработать связистами, медиками и специалистами противовоздушной обороны.

В мероприятиях будут задействованы 350 реконструкторов из Москвы, Калуги, Коломны, Подмосковья, Тулы, Рязани, Севастополя и Крыма, Воронежа, Владимира, Нижнего Новгорода. Посетители увидят сражение за подмосковный поселок Красная Поляна и бой за село Белый Раст. В воссоздании событий поможет подлинная военная техника. На площадке можно будет увидеть самую знаменитую советскую пушку Великой Отечественной войны – "сорокопятку", советский легкий танк БТ-7, знаменитый самолет У-2 и зенитку калибра 85 миллиметров. Также будет представлена военная техника Германии.

В декорациях "Москва 1940-х" пройдет парад войск Рабоче-крестьянской Красной армии. Позже на территории кинопарка состоится концерт "Фронтовая музыка агитбригады".

Вниманию посетителей будет представлено в общей сложности свыше 100 исторических шоу, мастер-классов, квестов и выступлений. На исторических занятиях и интерактивах гости смогут узнать, как жили и трудились москвичи в годы Великой Отечественной войны. Почта, милиция, магазин – все будет соответствовать эпохе.

Каждый желающий сможет прийти в военкомат, где получит красноармейскую книжку. Также для участников будут работать курсы саперов, артиллеристов, летчиков. Можно будет поработать связистами, медиками.

Посетителя кинопарка расскажут, как проходят съемки фильмов про войну, в том числе как снимались знаменитые картины о величайшем подвиге нашего народа в годы Второй мировой войны.

7 декабря в кинопарке "Москино" состоится также премьера масштабного иммерсивного представления Игоря Угольникова "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа".