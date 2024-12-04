Проект "Московское долголетие" приглашает на день открытых дверей

Проект "Московское долголетие" приглашает на день открытых дверей
Фото: mos.ru
Узнать об активностях, которые проходят в центрах, москвичи смогут 7 и 8 декабря

Проект "Московское долголетие" приглашает горожан старшего возраста и их родных на дни открытых дверей. Мероприятия позволят не только познакомиться с возможностями проекта, но и записаться на следующие занятия. В субботу, 7 декабря, гостей ждут во всех центрах московского долголетия, кроме флагманских, а в воскресенье, 8 декабря, – именно во флагманских. Узнать адрес ближайшего центра "Московское долголетие" можно на портале mos.ru.

Центры "Московского долголетия" подготовили ко дню открытых дверей разнообразную программу. Так, желающие смогут посетить мастер-класс по цветоводству: под руководством опытного наставника высадить в горшки луковицы тюльпанов и гиацинтов, которые распустятся к 8 Марта. Весной цветы можно будет посадить у себя на даче или во дворе дома.

Эксперты по здоровому питанию расскажут, какие компоненты пищи должны регулярно присутствовать в рационе и как легко готовить сытные и полезные блюда, которые обеспечат отличное самочувствие и высокий уровень энергии. Участники в игровой форме научатся собирать полезную продуктовую корзину и определять, какие ингредиенты в составе полезны, а каких стоит избегать.

На творческих мастер-классах можно будет сделать гелевые свечи в подарок родным к Новому году, научиться каллиграфии и многому другому.

В вечернее время запланированы музыкальные программы. Ожидаются выступления солистов Московской филармонии, Большого театра, артистов Национального филармонического оркестра России, Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Академического симфонического оркестра Московской филармонии и др.

8 декабря во флагманских центрах московского долголетия пройдут дни культуры разных стран. Они организованы при участии посольств, национальных сообществ и землячеств. В частности, гости познакомятся с традициями Кубы, Сербии, Колумбии, Бразилии, Турции, Перу, Китая, Венесуэлы, Индонезии, Таиланда и Индии. Посетителей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, познавательные лекции путешественников, концертные программы и многое другое.

Вход на мероприятия свободный, но на некоторые требуется предварительная регистрация. Подробную информацию по программе можно уточнить в ближайшем центре московского долголетия. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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