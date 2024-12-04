На станции метро "Новаторская" сделали новый выход в город

Пассажирам не придется пересекать Ленинский проспект

Станцию "Новаторская" Большой кольцевой линии (БКЛ) построили почти три года назад на радость жителям Обручевского района (ЮЗАО) и Проспекта Вернадского (ЗАО). Прошло немного для столь масштабного проекта времени, и в сентябре 2024 года одноименная станция появилась и на новой, Троицкой линии метро. Однако на этом развитие данного транспортного узла не закончилось.

Теперь на станции "Новаторская" Большой кольцевой и Троицкой линий метро сделали еще один выход. Он обеспечивает прямой и безопасный проход к жилым домам на улице Удальцова, а также к бизнес-центру. Пассажирам метро больше не нужно пересекать Ленинский проспект. Таким образом их путь стал короче, комфортнее и занимает меньше времени.

Выход также оборудован всем необходимым для комфортного передвижения маломобильных групп граждан, в том числе лифтом.

В целом строительство Троицкой линии метро продолжается. До конца текущего года планируется закончить еще три станции – "Корниловскую", "Коммунарку" и "Новомосковскую". Ожидается, что поезда с пассажирами поедут по новому участку уже в начале следующего года.

Что касается станции "Академическая" Троицкой линии, то там работы еще предстоит много. Сейчас ведется устройство верхнего перекрытия платформы, продолжаются работы в зоне кассового зала западного вестибюля, а также армирование бетонного основания под эскалаторы. При этом строители завершили вынос инженерных коммуникаций, а в земляных работах и разработке грунта котлована вышли на финальный этап.

Станция "Академическая" Троицкой линии будет расположена вдоль улицы Дмитрия Ульянова на пересечении Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября. У нее будет два подземных вестибюля с пешеходными переходами и выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова. Западный вестибюль обеспечит пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым длинным за МКАД.