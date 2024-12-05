Акция "Чтения Победы" состоялась на станции метро "Маяковская"

Известные артисты исполнили произведения авторов военных лет

В ночь с 4 на 5 декабря на станции метро "Маяковская" прошла акция "Чтения Победы". Мероприятие, посвященное началу контрнаступления Красной армии под Москвой в 1941 году, состоялось в рамках культурной программы Международного форума гражданского участия #Мывместе по инициативе общественных организаций.

Организаторы воссоздали на станции "Маяковская" атмосферу декабря 1941 года. На платформах станции стояли два тематических поезда метро - "Музей Победы" и "Подвиг народа". В исполнении артистов театра и кино Александра Михайлова, Валерия Баринова, Егора Бероева, Анастасии Макеевой, Виктора Рябова, Сергея Потапова, Карины Каграманян, Сергея Чуйкова, актеров театра "МОСТ", а также хора Сретенского монастыря прозвучали произведения Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского и других авторов, повествующие о войне и написанные в годы Великой Отечественной войны.

Зрители услышали о тяготах и лишениях, с которыми столкнулся советский народ на нелегком пути к Победе. Особое внимание было уделено роли Московского метрополитена, служившего в годы войны не только убежищем для жителей столицы при обстрелах, но и библиотекой, школой и даже местом торжественного заседания Моссовета.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Московский метрополитен активно участвует в культурной жизни столицы по поручению Сергея Собянина. Популярностью у горожан и туристов пользуется акция "Ночь в метро". Например, прошлой зимой в преддверии Нового года на станции "Маяковская" показали балет "Щелкунчик" в исполнении артистов Большого театра. Специально для представления в центре платформы установили сцену и новогоднюю елку.

Всего с 2013 года в Московском метрополитене прошло более полусотни культурных мероприятий в ночное время, в том числе театральные постановки, показ мод, концерты симфонических оркестров, джазовых исполнителей, популярных певцов и т.п.