Поезда МЦД и пригородные электрички переходят на зимнее расписание

Поезда МЦД и пригородные электрички переходят на зимнее расписание
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Некоторые составы будут быстрее добираться до пункта назначения

С 15 декабря в графике движений поездов Московской железной дорогой и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) произойдут сезонные изменения. Многие составы начнут курсировать быстрее. На некоторых маршрутах будут запущены дополнительные экспрессы.

Так, на участке Лобня – Одинцово МЦД-1 поезда будут приезжать на 2-5 минут быстрее. На 12 минут быстрее будет следовать поезд № 7159 Москва – Можайск, на 24 минуты – поезд № 6991 Москва – Гагарин, а пассажиры поезда № 6993 будут прибывать на 25 минут раньше.

Последние составы до станции Звенигород будут отправляться от Белорусского вокзала в 23:02 вместо 22:42, в обратном направлении – в 23:15 вместо 23:05.

Время в пути четырех составов по маршруту Савеловский вокзал – Савелово сократится на 8–23 минуты. Шесть поездов в обратном направлении будут двигаться на 12–19 минут быстрее. Пассажиры семи поездов от Савеловского вокзала до Дубны проведут в пути на 7–29 минут меньше. А поезда № 69237 обратного направления – на 30 минут. На 12 минут сократится время в пути поезда № 6928 от Савеловского вокзала до Талдома, а обратный поезд № 6943 будет привозить пассажиров на 16 минут раньше.

На участке Нахабино – Подольск в сторону Подольска время в дороге сократится на три минуты, а в сторону Нахабина – на пять. Три состава, следующие по маршруту Москва – Волоколамск, будут прибывать в пункт назначения на 8–12 минут раньше. Обратный поезд № 6306 – на восемь минут. Шесть поездов сообщением Москва – Шаховская и три в обратном направлении ускорятся на 8–22 и 6–11 минут соответственно. Максимальный интервал между отправлениями из Шаховской по будням в сторону Москвы уменьшится с пяти часов 32 минут до двух часов 42 минут.

По Казанскому направлению назначен новый экспресс № 7187 с отправлением из Голутвина в 20:54. С 45 до 15 минут сократится время пересадки со станции Голутвин на поезд № 6028 до Рязани. В 07:17 по будням дадут дополнительный поезд от Егорьевска-2.

Актуальное расписание движения пригородных поездов по всем направлениям размещено на официальном сайте ж/д перевозчика, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении ЦППК.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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