Новую школу в районе Филевский Парк достроят в 2025 году

Объект уже готов на 80 процентов

В Москве уделяют большое внимание созданию социальной инфраструктуры. В городе строятся новые школы, детские сады, поликлиники. Скоро новая школа на 375 мест откроется в районе Филевский Парк. На строящемся объекте уже ведется отделка здания и обустраивается территория около учебного корпуса. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новая школа в Западном административном округе (ЗАО) Москвы будет расположена по адресу: Багратионовский проезд, дом 10. Строительство финансируется за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы.

По словам Загрутдинова, благоустройство прилегающей к школе территории в данный момент выполнено уже более чем на 75 процентов, общая же готовность объекта составляет более 80 процентов. Специалистам предстоит завершить монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования, а также закончить чистовые отделочные работы внутри здания. Окончание строительства запланировано на 2025 год.

Общая площадь четырехэтажного здания образовательного учреждения составит 6,9 тысячи квадратных метров. Помещения новой школы удобно спроектированы: предусмотренные планом специализированные и универсальные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы сгруппированы по блокам. В поиске нужных кабинетов и других помещений школьникам поможет продуманная единая графическая навигация. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в современном учебном корпусе будут созданы все необходимые условия.

Важно, что на всех этапах работ эксперты контролировали качество выполнения и материалов. Так, с 2023 г., когда началось возведение объекта, инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы провели восемь выездных проверок для оценки соответствия проектной документации выполняемых работ и применяемых стройматериалов, а также содержания стройплощадки.

Помимо школы в Филевском Парке, в ЗАО возводят школу в районе Тропарево-Никулино, а в Солнцеве планируется построить детский сад.