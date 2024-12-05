Все участники программы реновации в Раменках получили новые квартиры

Все участники программы реновации в Раменках получили новые квартиры
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
Дом, в который переехали жители, расположен в пешей доступности от станции метро "Раменки"

Расселение домов, входящих в программу реновации в районе Раменки Западного административного округа (ЗАО) столицы, полностью завершено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в Раменках в программу реновации были включены два дома – на улице Лобачевского и на Мичуринском проспекте. Сейчас они полностью расселены. Более 350 жителей уже переехали в новостройку по адресу: улица Светланова, дом 11, корпус 1.

Большинство новоселов при переселении воспользовались помощью города. Им бесплатно были предоставлены грузчики и машины для перевозки мебели, бытовой техники, личных вещей, книг. Таким образом процесс переселения был достаточно комфортным и быстрым.

В новом доме, построенном по современным стандартам, имеются оборудованные помещения для консьержа и хранения колясок. В пешей доступности от новостройки находится станция метро "Раменки", рядом расположены школы, детские сады и объекты бытовой инфраструктуры. Во дворе нового жилого комплекса оборудованы детская и спортивная площадки, а также зона для  тихого отдыха и неспешных прогулок. Около дома проведено комплексное озеленение территории.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и касается около миллиона москвичей. В настоящее время программа реновации полностью завершена в районах Раменки, Северный, Молжаниновский, Коммунарка, Старое Крюково, Южное Медведково и Ясенево. Там в новые квартиры с комфортной планировкой и качественной отделкой переехали более 6,8 тысячи москвичей.

Москва является одним из лидеров среди российских регионов по скорости и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза - с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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