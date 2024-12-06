Восточный вестибюль станции "Каширская" БКЛ сохранит исторический облик

Специалисты завершили отделку пассажирской зоны

Комплексная реконструкция станции "Каширская", включенной в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) продвигается активными темпами. Инфраструктура станции полностью модернизирована, включая замену инженерных коммуникаций и оборудования. При этом исторический облик, включая восемь панно-барельефов скульптора Зои Ветровой, бережно сохранены.

Станция "Каширская" открылась в составе Горьковско-Замоскворецкой линии еще в 1969 году, а в 1995-м она стала работать в составе Каховской ветки. Чтобы включить ее в состав Большой кольцевой линии, весной 2019 года специалисты приступили к ее комплексной реконструкции.

Сейчас станция "Каширская" является кросс-платформенной и действует в составе как БКЛ, так и Замоскворецкой линии. Для пассажиров пока открыт один вестибюль, западный. Работы в восточном вестибюле начались в апреле прошлого года и уже близятся к завершению.

На настоящий момент в пассажирской зоне восточного вестибюля станции уложили гранитный камень и смонтировали освещение. При отделке использовали гранит светло-серого оттенка, стены и колонны облицевали белым мрамором, а потолок покрыли гипсовой штукатуркой. Для освещения пространства пассажирской зоны установили светодиодные энергосберегающие светильники.

Устройство инженерных сетей и нового оборудования уже завершается, практически готовы системы противопожарной защиты, дымоудаления, водоснабжения и отопления. Специалисты уже провели технические испытания и обкатку эскалаторов, а также двух наклонных подъемных механизмов для маломобильных пассажиров. Грузоподъемность каждой такой платформы составляет 225 килограммов.

В результате реконструкции вестибюль станции сохранит свой первоначальный архитектурный облик и при этом получит современное техническое наполнение.

Большая кольцевая линия метро была полностью запущена в 2023 году. Это крупнейший проект в истории московского метрополитена и самая большая кольцевая линия метро в мире, ее протяженность составляет 70 километров, на которых расположена 31 станция.