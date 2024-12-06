Для юных москвичей строят современные детсады

Часть объектов возводится силами инвесторов

С 2011 года в Москве появилось более 600 новых образовательных учреждений. Их строят за счет финансирования из бюджета города, а также силами инвесторов. Большинство школ и детских садов возводят в местах массовой жилой застройки, чтобы у новоселов были в шаговой доступности все необходимые детские объекты.

Так, в районе Щербинка (ТиНАО) сейчас строят два детских сада, суммарно рассчитанных на 550 воспитанников. Их откроют в следующем году. Детский сад на 300 мест в Любучанском переулке готов уже на 80 процентов. Сейчас в трехэтажном здании ведется монтаж внутренних инженерных систем, чистовая отделка помещений, а на прилегающей территории проходят работы по благоустройству, в том числе установка малых архитектурных форм.

На каждом этаже этого детского сада будет по четыре групповые ячейки. В здании оборудуют пищеблок полного технологического цикла, медкабинет, физкультурный и музыкальный залы, а также помещения для развивающих общих и индивидуальных занятий. Во дворе организуют места для прогулок с теневыми навесами и две спортивные площадки с уличным оборудованием.

Второй детский сад для 250 воспитанников откроется на Алхимовской улице, напротив дома 1. Его строительная готовность превышает 70 процентов. На первом и втором этажах здания разместят шесть групповых ячеек, а на третьем – еще четыре. В вестибюле у центрального входа создадут комфортное пространство, где родители смогут ждать ребят после занятий. На первом этаже также обустроят медкабинет, пищеблок полного технологического цикла, музыкальный зал, комнату охраны, кладовые и другие хозяйственные помещения. На втором этаже расположат физкультурный зал.

Сейчас в здании ведется монтаж инженерных коммуникаций, слаботочных систем и систем электроснабжения. Кроме того, проходят работы по чистовой отделке помещений и устройству кровли. Установка окон завершена на 95 процентов. Территорию около детского сада благоустроят и озеленят. Здесь появятся места для прогулок, отделенные друг от друга живой изгородью. Две спортивные площадки и общие игровые зоны объединит линейная пергола, защищающая от прямых солнечных лучей.

После завершения всех работ инвестор передаст объекты в городскую систему образования.

В общей сложности в ТиНАО планируют построить более 90 объектов образования до 2029 года.