Москву украсят еловыми композициями и гирляндами к Новому году

Москву украсят еловыми композициями и гирляндами к Новому году
Фото: mos.ru
Некоторые популярные площадки уже приобрели праздничный вид

Основные площадки проекта "Зима в Москве" украсят новогодними еловыми композициями со светящимися гирляндами. Наряжать город будут в течение декабря, часть инсталляций и фотозон уже готовы.

Так, Центральный вход в Московский зоопарк украсили, прикрепив ветви пихты, сосны и ели. К ним добавили светящиеся гирлянды и двухметровые рождественские звезды – получилось очень красиво.

На Тверской улице установили ели, пихты, сосны и другие декоративные деревья в зеркальных ящиках с узорами в стиле модерн, напоминающими чугунные решетки московских бульваров.

На ступеньках Российской государственной библиотеки через несколько дней появится зимняя версия самого известного проекта летнего московского ландшафтного фестиваля. В дизайне используют липы "паллида", боярышники, дерены красных, желтых и бордовых оттенков, разнообразные злаки – овсяницы и молинии, а также сосны, ели и пихты. Композицию дополнят красочные арки и гигантские елочные шары.

Площадь перед спортивным стадионом "ВТБ Арена" украсят композиции, выполненные в бело-синих оттенках из мелколистных лип, боярышников, сосен, елей обыкновенных, пихт Нордмана и декоративных деревьев, которые будут подсвечиваться в вечернее время. Дополнят праздничный декор гирлянды из сине-серебристых шаров на крышах пяти остановок городского транспорта, расположенных поблизости.

Одной из главных площадок проекта по традиции станет улица Новый Арбат, на которой появится зимний лес с елями, пихтами и яркими кустарниками. Сказочно-праздничную атмосферу создадут летающие ретромашины. На другой стороне улицы появится двухэтажный сад с украшенными елями и арт-объектами в виде гигантских новогодних шаров и подарков. Кроме того, на Новом Арбате соорудят арктическую зону со светящимися фигурами пингвинов, белых медведей и10-метрового медвежонка, вертикальным озеленением из ветвей хвойных растений и новогодних гирлянд.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля, в том числе фестивали "Путешествие в Рождество", "Московское чаепитие", "Снег и лед" и др. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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