Участники проекта "Московское долголетие" активно начали зимний сезон

В программе - прогулки по городу с гидом и спортивные тренировки на свежем воздухе

Жизнь на пенсии может быть увлекательной и насыщенной разными событиями. Это подтверждают участники проекта "Московское долголетие". Они не только с удовольствием посещают разные образовательные и спортивные программы, но и создают клубы по интересам и ходят на совместные прогулки. Поддерживать активный образ жизни и разнообразить досуг им помогает проект "Московское долголетие", который с наступлением зимы разработал новые мероприятия.

В зимнем сезоне для горожан старшего поколения впервые пройдут тематические экскурсии, посвященные истории новогодних праздников. Вместе с профессиональными гидами участники проекта погрузятся в атмосферу волшебства. Например, на экскурсии "Новогодняя сказка в "Лужниках" и на Воробьевых горах" москвичи посетят отделение новогодней почты штаб-квартиры Деда Мороза, Московский дворец пионеров, пройдут по Аллее Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр и посмотрят на украшенный город с высоты птичьего полета на смотровой площадке у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

На прогулке по маршруту "Новогоднее узорочье Москвы" участники увидят дворянские усадьбы и купеческие особняки, узнают, как их жильцы отмечали праздники, где в городе был установлен первый электрический фонарь и в каком месте жил создатель сада "Эрмитаж".

На экскурсии "Когда зажигаются звезды!" москвичей старшего поколения ждет знакомство с одними из символов Нового года – Спасской и Никольской башнями Московского Кремля, прогулка по Манежной и Театральной площади. От станции метро "Динамо" начнется маршрут "Рождество и Новый год в дореволюционной Москве", главным объектом которого станет Петровский парк. Его история связана с членами императорской семьи, представителями самых известных дворянских династий России, а также купцами-предпринимателями.

В "Новогоднем путешествии в Немецкую слободу" участники проекта узнают, как отмечали этот праздник до, во время и после Петра I, увидят Лефортовский дворец и дом Анны Монс, а также уникальную колокольню старообрядческого храма, территорию современного культурного кластера "Басманный двор" и многое другое.

Помимо этого, уже традиционно всю зиму участников проекта "Московское долголетие" ждут уличные активности. Для них открыты группы по скандинавской ходьбе, гимнастике, общей физической подготовке, а когда в столице появится постоянный снежный покров, начнутся занятия с тренерами по катанию на коньках и лыжах.