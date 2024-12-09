Пересадка на "Беговой" между МЦД-1 и МЦД-4 после реконструкции станет удобной

Ожидается, что пассажиропоток к 2030 году вырастет здесь до 23 тысячи человек в день

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают развиваться. Специалисты модернизируют железнодорожную инфраструктуру, создают новые городские вокзалы. Одним из таких проектов является московский городской вокзал Беговая, где будут останавливаться поезда МЦД-1 и МЦД-4.

Станция Беговая вошла в состав первого Московского центрального диаметра с его открытием, в 2019 году. Тогда здесь провели благоустройство. Но увеличение пассажиропотока до 11 тысяч человек в будний день потребовало проведения более масштабных и комплексных работ. Сейчас поезда МЦД-4 проезжают станцию без остановки, а составы МЦД-1 принимают и высаживают пассажиров у временных платформ.

После реконструкции на станции начнут останавливаться поезда обоих диаметров. Помещения вокзала оборудуют лифтами и эскалаторами, переход через пути сделают надземным, оснастят современной навигацией. Здесь же организуют удобную пересадку на Таганско-Краснопресненскую линию метро: выходить на улицу для пересадки не придется.

Будущий вестибюль вокзала под Третьим транспортным кольцом уже установили. Это решение позволит создать прямую интеграцию с Таганско-Краснопресненской линией метро, а также удобный выход к жилым кварталам и к остановкам наземного транспорта. Сейчас в строящемся вестибюле Беговой идет заливка пола, скоро начнутся работы по монтажу кровли. На центральной платформе завершается укладка гранитной плитки. На всех платформах ведется сборка каркаса навесов.

Сегодня в рамках МЦД создано уже 54 московских городских вокзала. Там организованы удобные и быстрые пересадки между разными видами транспорта. В вестибюлях создана комфортная среда для пассажиров, где можно отдохнуть, взять что-то почитать или перекусить в дороге.

Легко ориентироваться помогает продуманная навигация: на вокзалах размещены схемы пересадок, таблички с выходами и названиями улиц, табло с расписанием поездов. Благодаря безбарьерной среде железнодорожный транспорт стал доступным для маломобильных граждан и пассажиров с детьми.