Строители начали подготовку к сооружению первой станции Бирюлевской линии метро

Станция "ЗИЛ" получит статус городского вокзала

В столице активно развивается сеть метрополитена. К 2030 году намечен запуск новой линии метро – Бирюлевской. Она пройдет от бывшей промзоны "ЗИЛ", где сейчас появляются современные жилые комплексы с сопутствующей социальной и спортивно-развлекательной инфраструктурой, до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

План Бирюлевской будущей линии включает 10 станций. Ее открытие позволит жителям районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное строить больше удобных маршрутов для поездок по городу.

Сейчас ведется проектирование, подготовка площадок, вынос инженерных коммуникаций и другие активные подготовительные работы, в том числе и на месте строительства первой станции Бирюлевской линии метро – "ЗИЛ". Специалисты уже выносят инженерные сети из зоны строительства и готовят территорию к основному периоду реализации проекта. В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой строители начали устройство ограждающих конструкций котлована.

Станция "ЗИЛ" будет мелкого заложения, островного типа, то есть с расположенной посередине платформой и путями по бокам. Она будет находиться на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских. Две одноименные станции станут конечными для своих веток метро – Троицкой и Бирюлевской.

В будущем одноименные станции "ЗИЛ" Троицкой и Бирюлевской линий вместе с платформой Московского центрального кольца (МЦК) образуют городской вокзал, который значительно улучшит транспортное обслуживание жителей активно развивающегося района на юге столицы. Для удобства пассажиров при пересадке станции метро будут иметь общий вестибюль, который расположится недалеко от входа в парк "Тюфелева роща", в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.

Напомним, первый участок Троицкой линии метро открыли в сентябре текущего года. Запуск пассажирского движения на следующем участке запланирован на 2025 год. Строительство еще одной линии метро – Рублево-Архангельской – планируется закончить в 2026–2027 годах.