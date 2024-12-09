В ходе ремонта 18 домов в Москве покрасили в разные оттенки зеленого

В ходе ремонта 18 домов в Москве покрасили в разные оттенки зеленого
Фото: mos.ru
Здания утеплили и обработали от грибка

Москва бережно относится к историческому наследию. Многие здания, в которых жили известные люди, или просто сооружения с интересными фасадами включены в масштабную программу капитального ремонта, стартовавшую в столице в 2015 году. В частности, в 2024 году специалисты привели в порядок 18 домов с зелеными фасадами.

Одно из них – шестнадцатиэтажное здание на Мартеновской улице (дом 41) 1977 года постройки. Дом обновили при помощи фиброцементных навесных панелей с утеплителем. Эта технология энергоэффективная и позволяет выбрать оригинальное цветовое решение. В данном случае здание приобрело оттенки "бледно-зеленый", "серое окно" и "сигнальный белый".

Специалисты расчистили и промыли фасад, облицованный мелкоразмерной плиткой, и отремонтировали межпанельные швы. На новые кронштейны и направляющие установили утеплитель из минеральной ваты, а сверху на фасад поместили фиброцементные плиты. Обновили также экраны на лоджиях, установили корзины для кондиционеров, привели в порядок входы и две пожарные лестницы, заменили окна в местах общего пользования и отливы. Цоколь утеплили и облицевали плиткой, откосы и отмостку отремонтировали.

Преобразился после капремонта и доходный дом Абамелек-Лазаревой в Армянском переулке (дом 7). Он считается архитектурным шедевром начала XX века. Его фасад обновили и покрасили в исторический мягкий оттенок "зеленый туман". Декоративные элементы и венчающий карниз с дентикулами приобрели оттенок "зимний белый".

Этот пятиэтажный многоквартирный жилой дом был построен в 1900 году по проекту архитектора Александра Иванова в стиле неоклассицизма. Главный фасад симметричен и выделен эркерами с арочными окнами, ионическими пилястрами, лучковыми фронтонами, замковыми камнями с лепниной, лепным декором, наличниками и филенками. Для того чтобы сохранить первозданную красоту этого дома, специалисты Фонда капитального ремонта города Москвы разработали уникальный проект проведения работ. Все материалы и технологии подобрали, исходя из особенностей здания.

Специалисты расчистили и промыли открытые поверхности фасада, а места намокания обработали антигрибковым составом. Все многочисленные архитектурные элементы тщательно восстановили и привели в первоначальный вид. После этого фасад оштукатурили и окрасили. На доме заменили отливы, отремонтировали откосы и установили систему водостока.

У дома №5 в проезде Карамзина покрасили в оттенок "зеленая акварель" стены ниш, а остальной фасад – в "сигнальный белый". Это шестнадцатиэтажное жилое здание построили в 1980 году по проекту типовой серии. Отличительной чертой таких домов являются балконы, расположенные со смещением относительно окна. Это позволяет полностью сохранить естественное освещение комнат.

Специалисты расчистили открытые плоскости и межпанельные швы. Стеновые панели в местах намокания обработали антисептическими растворами, а межпанельные швы заполнили современным материалом из вспененного полиэтилена. Затем полости закрыли двухкомпонентным герметиком, тем самым обеспечив надежную защиту дома от сырости и холода, а также нанесли финишный окрасочный слой. В доме установили современные окна в местах общего пользования и привели в порядок балконы: обновили экраны и пол, отремонтировали цоколь, заменили рулонное покрытие козырьков входов. Кроме того, обновили магистрали холодного водоснабжения.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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