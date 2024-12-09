В Южном Бутове построят детский сад на 175 мест

Проект уже согласован

В Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы скоро появится новый детский садик. Проект строительства уже согласован. Он будет реализован в рамках действия программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ): здание для детского образовательного учреждения построят в составе жилой застройки на территории бывшей промзоны Бутово.

Программа создания МПТ направлена на сбалансированное и комплексное развитие городской инфраструктуры. В частности, данный проект строительства образовательного объекта, с одной стороны, направлен на создание новых мест трудоустройства в районе – работать в детском садике будут более 50 человек, а с другой стороны, обеспечит жителей нового квартала современной социальной инфраструктурой в шаговой доступности от дома.

По плану, здание детского садика в Южном Бутове будет переменной этажности – от одного до трех этажей с подземной частью, предназначенной для размещения инженерно-технических помещений. Детсад смогут одновременно посещать 175 детей разного возраста. Предполагается сформировать семь групп, за каждой из которых закрепят отдельную групповую ячейку с игровой и спальной зонами, раздевалкой, буфетом и санузлом.

На первом этаже будут вестибюль, комната охраны с диспетчерским пультом, музыкальный зал, кабинет для развивающих занятий, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла. Здесь же обустроят помещения для двух групповых ячеек.

На втором этаже планируют оборудовать еще две групповые ячейки, физкультурный зал для активных игр и занятий с детьми, кабинеты психолога и класс для развивающих занятий. На третьем этаже расположатся три групповые ячейки, а также офис администрации и подсобные помещения.

Ранее было принято решение реорганизовать бывшую промзону Северное Очаково. Там появятся жилые дома, производственные и социальные объекты, в том числе школу для 1950 учащихся, детский сад на 300 мест, многофункциональный комплекс с медицинским центром. При этом на территории соседней промзоны Южное Очаково один детский сад уже готов, а еще одно дошкольное учреждение и две школы строятся.