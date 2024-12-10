Новый образовательный комплекс на 3000 детей появится на юге Москвы

Новый образовательный комплекс на 3000 детей появится на юге Москвы
Фото: mos.ru
Объект построит инвестор по договору участия с городом

В районе Москворечье-Сабурово Южного административного округа (ЮАО) Москвы появится новый образовательный комплекс на три тысячи мест. Его построит инвестор в соответствии с подписанным с городом договором участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.

Объект появится в бывшей производственной зоне Коломенское во 2-м Котляковском переулке. Здание площадью около 41 тысячи квадратных метров будет состоять из двух отделений: дошкольного, рассчитанного на 500 воспитанников детского сада, и школьного, где смогут учиться 2,5 тысячи детей.

Для реализации проекта город предоставит инвестору без проведения торгов 1,74 гектара земли для строительства образовательного комплекса, а также 1,16 гектара для организации уличной спортивной зоны. Так, на пришкольной территории появятся площадки для игры в футбол, волейбол и теннис. Вокруг будет проложена беговая дорожка, а также оборудованы зоны для занятий воркаутом и яма для прыжков в длину.

Окончание строительства и сдача объекта в эксплуатацию запланирована на второе полугодие 2028 года. Когда комплекс будет готов, его передадут в городскую систему образования. Благодаря новым школе и детсаду жители близлежащих новостроек смогут получать образовательные услуги недалеко от дома. Соответственно, снизится и нагрузка на имеющуюся сейчас в районе социальную инфраструктуру.

С 2021 года в Москве действует механизм, по которому строящие жилье инвесторы обязуются возводить и объекты сопутствующей инфраструктуры, в том числе здания для образовательных учреждений, а затем передают их городу. При этом город выделяет девелоперам земельные участки, если планируемый объект соответствует критериям реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

С 2022 года по договорам участия в районе Москворечье-Сабурово уже построили детский сад и школу. В соответствии с современными требованиями там создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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