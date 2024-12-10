Почти 650 жителей Красносельского района Москвы получили квартиры по программе реновации

В общей сложности в районе требуется расселить восемь старых домов

В Красносельском районе Центрального административного округа столицы новые квартиры по программе реновации уже получили почти 650 человек.

Реализация программы началась в районе два года назад. Первыми комфортные современные квартиры получили в декабре 2022 года москвичи из четырехэтажного дома №7 на Леснорядской улице. Сейчас это здание, а также пятиэтажка на 2-й Леснорядской улице полностью расселены. Документы на новые квартиры получили 240 жителей этих старых домов. Затем правообладателями новых квартир стали более 400 москвичей, ранее проживавших в доме №3/1 на улице Гаврикова. Таким образом, на данный момент в районе расселены три дома, включенных в программу реновации.

Жителям предложены квартиры в новостройках на улице Русаковской – в домах №2 и №6а. Они находятся рядом со старыми домами переселенцев и в пяти минутах ходьбы от станции метро "Красносельская". Возле жилых комплексов установлены детские и спортивные площадки, организованы зоны отдыха. На первых этажах предусмотрены помещения под магазины, кафе, пункты выдачи заказов или другие объекты социально-бытового назначения.

Всего по программе реновации в Красносельском районе нужно переселить более 1,4 тысячи человек из восьми старых домов. Часть переселенцев следующей очереди смогут получить новое жилье в многоэтажках, которые будут возведены на месте демонтированных зданий на улицах Гаврикова и Леснорядской. Там уже подготовлены две площадки для строительства жилой недвижимости.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Все новые дома, куда переезжают участники программы, обеспечены необходимой для комфортной жизни инфраструктурой: детскими садами, школами, магазинами и социально-культурными учреждениями. Это позволяет обновлять городскую инфраструктуру не только вокруг новых жилых комплексов, но и в масштабах районов в целом. В декабре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.