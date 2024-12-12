Проект "Зима в Москве" организует большой праздник на ВДНХ 15 декабря

Участники активностей получат призы

Ежегодно в начале зимы любители зимних видов спорта отмечают Всемирный день катания на коньках, организованный по инициативе Союза конькобежцев России. Проект "Зима в Москве", под эгидой которого этой зимой объединились все сезонные мероприятия в столице, предлагает москвичам и гостям столицы отпраздновать это событие вместе – в воскресенье 15 декабря на главной выставочной площадке страны – ВДНХ.

Торжественное открытие мероприятия запланировано на 12:00 на катке ВДНХ. В нем примут участие почетные гости, среди которых олимпийские чемпионы по конькобежному спорту Николай Гуляев, Лидия Скобликова и Светлана Журова, чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и легендарный футболист Алексей Смертин. На церемонии также будут присутствовать президенты федераций зимних видов спорта.

В течение дня с 12:00 до 20:00 гостей самого большого катка столицы ждут конкурсы, викторины, мастер-классы и интересные встречи с легендарными спортсменами. Все желающие смогут попросить автографы чемпионов и деятелей культуры, принять участие в забегах на льду и розыгрышах ценных призов. Участники получат сувениры, а победителей конкурсов и забегов наградят специальными призами.

Одним из ключевых событий станет мастер-класс по конькобежному спорту, который проведет чемпион мира Дмитрий Лобков. Начало в 13:10. Вечер завершится выступлением музыкального коллектива.

Посетители ВДНХ также смогут ознакомиться с тематической выставкой "Все на лед!" Экспозиция познакомит зрителей с ключевыми событиями и личностями в истории конькобежных видов спорта, продемонстрирует достижения советских и российских конькобежцев, хоккеистов и фигуристов, станет символом сохранения истории и традиций зимних видов спорта и, возможно, вдохновит юных гостей выставки на занятия в этих спортивных направлениях. Среди экспонатов представлены копии наград российских спортсменов, экипировка и инвентарь советской эпохи и современных дней.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединило все развлечения столицы с 1 декабря 2024 до 28 февраля 2025 года.