До Складочной улицы организован новый автобусный маршрут

С 14 декабря в Москве изменится движение наземного общественного транспорта

В столице организован новый автобусный маршрут. Он свяжет районы Бутырский и Марьина Роща. Первые рейсы автобусов по маршруту №512 будут запущены с 14 декабря.

На днях в столице открылся новый автодорожный тоннель под путями четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Он находится в районах Марьина Роща и Бутырский в Северо-Восточном округе СВАО) и соединяет улицу Складочную и улицу Двинцев. К его запуску было решено объединить два автобусных маршрута в новый районный маршрут. Теперь вместо существовавших ранее маршрутов №126 и №126к будет курсировать автобус №512.

Теперь жители жилого комплекса на Складочной улице получат удобный и быстрый способ добираться до станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линии метро, до станций МЦД-2 и МЦД-4, а также до важных социальных объектов. К бизнес-парку "Станколит" автобусы №512 проследуют по новому тоннелю, таким образом движение автобусов по временно организованному ранее дополнительному маршруту №126к больше не требуется.

Помимо этого, с 14 декабря будет скорректирована маршрутная сеть в ТиНАО, а также на западе, юго-западе и юго-востоке столицы.

В частности, начнет работу новый маршрут №940 "МЦД Щербинка" – "Барышевская Роща" – "МЦД Щербинка". Вместо маршрутов №501 и 860 заработает новый – С963. Он пройдет от станции Остафьево МЦД-2 по улице Энгельса, через улицы Барышевская Роща, Флотскую, Авиаторов и Староникольскую до станции Щербинка МЦД. Маршруты №506, 509, 509к, 802 и 898 заменят на №956, 969, 969к, 902 и 998 соответственно.

Вместо маршрутов №737, 860 и С935 заработает новый – № 937. После Варшавского шоссе автобусы в обе стороны пойдут со всеми остановками через станцию Щербинка МЦД-2 с односторонним кольцом по улицам Брусилова и Маршала Савицкого. Маршрут С53 заменит С953. А маршрут №108 – №981. После Милицейского поселка автобусы пойдут по улицам Типографской и Маршала Савицкого, Проектируемому проезду №6418 до деревни Захарьино.

Пригородные маршруты №101, 121, 150, 536 и 594 вместо станции метро "Молодежная" пойдут до станции "Крылатское". Посадка – у выхода № 1.

Все остальные актуальные изменения рекомендуется смотреть в телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.