Инвестор передаст строящуюся на Очаковском шоссе школу городу

Образовательное учреждение рассчитано на 775 учащихся

Район Очаково-Матвеевское в Западной административном округе Москвы переживает бурное развитие. На месте двух промышленных зон строятся жилые кварталы с сопутствующей социальной инфраструктурой, а также офисы и производственные объекты. В общей сложности здесь запланировано возвести более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Здесь же в районе на участке, расположенном по адресу: Очаковское шоссе, земельный участок 11б, ведется строительство общеобразовательной школы, которая сможет принять 775 учащихся. Школа строится в составе жилого комплекса. Сейчас на объекте идут монолитные работы.

Здание современного образовательного учреждения будет состоять из двух основных прямоугольных блоков со скошенными углами. Они будут соединяться между собой в центральной части. Общая площадь здания составит более 23,8 тысячи квадратных метров. В целом учреждение рассчитано на 31 класс.

Блок, предназначенный для учеников средней школы, будет переменной этажности – от двух до трех этажей, а начальная школа запроектирована одноэтажной. Расположение младших классов на первом этаже, а старших на втором и третьем позволит избежать пересечения потоков детей разного возраста и при этом сформировать в центральной части школы общедоступные пространства. Там также будут оборудованы специализированные учебные кабинеты, гардеробы, спортивные залы и медиатека.

На прилегающем к школе пространстве обустроят места для игр, лавочки и беседки. Специалисты по озеленению высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рабочие смонтируют наружное освещение, обустроят проезды и тротуары. На территории школы создадут все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство здания под учебное заведение ведет инвестор под контролем городских служб. Но после окончания строительства по договору участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории города Москвы здание будет передано в городскую систему образования.