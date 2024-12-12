В Мневниковской пойме построят два спортивных комплекса

Объекты возведут инвесторы в рамках реализации МаИП

Район Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа Москвы переживает активное развитие. Здесь строятся жилые дома, социальные объекты, транспортная инфраструктура. Только в текущем году город предоставил здесь девелоперам три земельных участка общей площадью почти 6,6 гектара для строительства спортивных и деловых объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). На одном из участков будет возведен общественно-деловой комплекс, на двух других появятся крупные спортивные объекты.

На участке площадью более 3,6 гектара, выделенном на территории Мневниковской поймы, инвестор возведет многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс. В его состав войдут две ледовые площадки для занятий хоккеем, фигурным катанием и другими видами спорта. Кроме того, там оборудуют залы для гимнастики и единоборств со специальным покрытием и комфортными раздевалками, а также полноценный футбольный манеж.

Здесь же, на застраиваемой территории Мневниковской поймы, на участке площадью свыше 2,2 гектара появится второй крупный спорткомплекс. Там будут оборудованы корты для большого тенниса, установлены столы для игры в настольный теннис, а также устроены площадки для падел-тенниса, бадминтона и кабины для сквоша.

В современном общественно-деловом центре, который также запланирован к строительству в Хорошево-Мневниках, смогут разместиться магазины, офисы, отделения банков, салоны красоты, пункты выдачи заказов, автомобильные и велосипедные парковки и другие объекты, в том числе спортивные и тренажерные залы.

Земельные участки, на которых запланировано строительство данных объектов, выделены девелоперам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Для сооружений с таким статусом земля предоставляется без проведения торгов, так как это значимые для города и жителей проекты, направленные на инфраструктурное развитие территорий столицы, увеличение количества рабочих мест и повышение уровня комфорта населения.