На Волоколамском шоссе появится медцентр для спортсменов

В здании предусмотрено реабилитационное отделение, а также диагностическое и операционное

В районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа столицы скоро появится новый социальный объект. Здесь откроется центр спортивной медицины. Проект строительства данного объекта является продолжением многофункциональной комплексной застройки спортивной инфраструктуры рядом со стадионом футбольного клуба "Спартак".

Специализированный медицинский центр появится по адресу: Волоколамское шоссе, владение 71/11. Для строительство выделен земельный участок площадью 11 тысяч квадратных метров. Площадь застройки составит порядка трех тысяч квадратных метров.

Медкомплекс будет предназначен для лечения спортсменов с различными травмами и их последствиями, а также при выявлении других заболеваний, требующих применения комплекса реабилитационных и восстановительных мероприятий, в том числе с проведением оперативных вмешательств.

Проект здания и прилегающей территории уже согласован. В медцентре будет шесть наземных этажей и два подземных. В здании, отвечающим самым современным требованиям в области диагностики, терапии и реабилитации, разместятся отделения лучевой и функциональной диагностики, эндоскопии, гидро- и физиотерапии, отделение психологической диагностики и коррекции и другие. Здесь же в центре будет оборудован операционный блок и клинико-диагностическая лаборатория, а также места для стационарного лечения пациентов, в том числе терапевтический блок, рассчитанный на 18 коек, травматологический на 35 мест и отделение реабилитации на 28 мест.

Территорию рядом со спортивным медицинским центром благоустроят и озеленят. Для пациентов и их посетителей будет организована открытая автостоянка на 45 машин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город успешно реализует поставленную задачу сделать к 2030 году весь стационарный фонд столицы суперсовременным. Для этого мы в Москве строят новые корпуса больниц, а старые – капитально реконструируются и получают оснащение медицинским оборудованием по последнему слову техники. Амбулаторное звено также проходит комплексную модернизацию.