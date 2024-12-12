В Академическом районе до Нового года получат квартиры 700 участников программы реновации

В Академическом районе до Нового года получат квартиры 700 участников программы реновации
Фото: mos.ru
Подготовка к поэтапному переселению уже началась

В Академическом районе Юго-Западного административного округа Москвы приступили к очередному этапу реализации программы реновации ветхого жилья. Всего в программу здесь вошло 19 зданий, в которых проживали 4,3 тысячи человек. К настоящему моменту около 2,9 тысячи местных жителей из 14 расселяемых домов уже стали правообладателями новых квартир. А в декабре 2024 года новоселье планируют отпраздновать еще около 700 горожан.

На этой неделе предложения новых квартир по программе реновации получили более 170 жителей Академического района, проживающих по адресу: улица Шверника, дом 2, корпус 2 и Большая Черемушкинская улица, дом 6, корпус 2. С 12 декабря они могут приступить к осмотру предлагаемого жилья. Еще примерно 500 человек, проживающих в пятиэтажке на Большой Черемушкинской улице, доме 6, корпусах 1 и 3, а также жители дома 16 по улице Гримау, приступят к процедуре переселения в ближайшие декабрьские недели.

Жители пяти старых четырех– и пятиэтажных домов будут переезжать в новостройку на улице Кедрова (дом 16, корпус 3). В новом доме 581 квартира, три из которых оборудованы для маломобильных граждан – в них увеличенные дверные проемы, выключатели на удобном уровне и т.п. В подъездах новостройки предусмотрены помещения для консьержей и колясочные. Также для родителей с колясками и маломобильных граждан создана безбарьерная среда.

Придомовую территорию новостройки на улице Кедрова уже благоустроили. Там оборудовали четыре детские и две спортивные площадки, а еще сделали две зоны отдыха.

Дом расположен недалеко от станций метро "Профсоюзная" и "Академическая" Калужско-Рижской линии, поблизости имеются школы, детские сады, а также городская поликлиника №22, библиотека №186 имени С.А. Есенина и кинотеатр "Салют" сети "Москино". 

С 12 декабря жители Академического района, получившие приглашение на просмотр новых квартир, могут задать интересующие их вопросы о переезде или оформлении документов специалистам Центра информирования по переселению. Он находится в расположенной рядом новостройке по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 35 на первом этаже.

После расселения этих пяти старых домов первый этап реализации программы реновации в Академическом районе будет завершен.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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