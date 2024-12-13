Легенды хоккея против блогеров: на фестивале "Путешествие в Рождество" состоится увлекательный матч

Легенды хоккея против блогеров: на фестивале "Путешествие в Рождество" состоится увлекательный матч
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Мероприятие пройдет 14 декабря

Москвичей приглашают посетить событие, в котором соединятся спортивный азарт, добрые дела и праздничное настроение. В субботу, 14 декабря, на фестивальной площадке "Путешествие в Рождество" на северо-востоке Москвы состоится благотворительный хоккейный матч. На ледовом катке встретятся две яркие команды: "Легенды хоккея" и "Сборная блогеров".

Хоккейный матч пройдет на катке, расположенном по адресу: Сухонская улица, дом 6, строение 1. Начало мероприятия в 15:00, сбор гостей с 14:00.

На лед выйдут звезды, чьи имена вызывают гордость и восхищение у каждого поклонника хоккея. В состав команды войдут заслуженный мастер спорта России, защитник, двукратный чемпион мира, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Виталий Прошкин; двукратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий, известный своей стремительностью и точными передачами, Сергей Коньков; защитник, внесший значительный вклад в развитие отечественного хоккея, неоднократный призер международных турниров Владимир Антипов и другие именитые члены команды. Все они готовы на льду с клюшкой в руках доказать, что настоящие мастера всегда остаются на высоте.

Против легенд спортивного мира на лед выйдут игроки, которые не только любят хоккей, но и популяризируют его в социальных сетях. Так, в команде "Сборная блогеров" выступят участники проектов Hockey Brothers и NBSK, вдохновляющие тысячи подписчиков на любовь к хоккею; Александр Slapshot, чьи броски и трюки стали вирусными в интернете; Илья Винокуров (IVHockey) – звезда спортивного контента, который делает хоккей доступным и интересным для всех возрастов.

Поддерживать дух соревнования и поднимать настроение болельщикам будет профессиональный нападающий, хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак.

Данный хоккейный матч – это возможность не только увидеть мастерство легенд и креатив блогеров, но и стать частью важного благотворительного события. Его участники собирают подарки для пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, в котором восстанавливаются после травм и ранений защитники нашей Родины. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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