В Москве отремонтировали облицованные керамической плиткой дома

В Москве отремонтировали облицованные керамической плиткой дома
Фото: mos.ru
В порядок привели 38 многоэтажных зданий

В Москве завершается плановый капитальный ремонт 38 зданий, облицованных керамической плиткой. Среди них – построенные в середине прошлого века жилые дома на Лефортовском Валу и улице Шухова. При строительстве они были украшены лепниной и другими декоративными элементами, которые также требовали реставрации.

Семиэтажное здание по адресу: улица Лефортовский Вал, дом 16а было построено в 1957 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Кирпичная кладка нижних этажей облицована декоративной плиткой с рустованной поверхностью. Третий этаж выделен двумя карнизами, сверну также карниз с фризом и кронштейнами. Для его ремонта был разработан уникальный проект, подобраны максимально подходящие материалы и оборудование. Особое внимание уделили сохранению исторического вида здания.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства расчистили и промыли от накопившихся загрязнений стены, восстановили выветренные швы, поврежденные сегменты кирпичей и плитки. Затем обработали антигрибковым раствором места намокания и отремонтировали штукатурный слой венчающего карниза. Кроме того, отремонтировали балконы: восстановили поврежденные плиты, напольную плитку и экраны. В местах общего пользования установили современные стеклопакеты, привели в порядок входные группы. В доме заменили водосточные трубы и отливы межэтажных поясов, магистрали центрального отопления, системы горячего и холодного водоснабжения, а также проложили новые электросети.

Капитальный ремонт завершен и в здании по адресу: улица Шухова, дом 18. Это семиэтажный жилой дом, построенный в 1956 году по индивидуальному проекту. Его фасады имеют сложную пластику и украшены декоративными элементами. Балконные плиты опираются на кронштейны. Четыре нижних этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом и облицованы керамической плиткой. По периметру здания расположен венчающий карниз.

Здесь расчистили и промыли открытые поверхности, обработали места намокания антигрибковыми составами, затем произвели затирку швов и локально восстановили поверхности облицовочных плит. После обновили входные группы, оштукатурили и окрасили в шоколадно-коричневый цвет цоколь. Кроме того, заменили экраны и восстановили геометрию нижних поверхностей плит на балконах, отремонтировали отливы межэтажных карнизов, а также отливы на фасаде и откосы. Архитектурные элементы дома, такие как кронштейны и наличники с барельефами, окрасили в кремово-белый цвет. На скатной крыше заменили обрешетку и кровельное покрытие, отремонтировали вентиляционные шахты, уложили плиты из минеральной ваты, а все деревянные конструкции обработали огнезащитным составом.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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