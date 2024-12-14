На маршруты от Щербинки до Южного Бутова вышли электробусы

На маршруты от Щербинки до Южного Бутова вышли электробусы
Фото: mos.ru
Современный пассажирский транспорт более комфортен и экологичен

Новые электробусы начали обслуживать москвичей, пользующихся маршрутами № 940, 998, С949 и С963, соединяющими жилые районы Щербинка и Южное Бутово. В общей сложности в Москве действует уже более 180 электробусных маршрутов.

Москва активно развивает сеть наземного городского транспорта. В столице появляются новые маршруты, а также корректируются действующие. Сам транспорт становится более удобным и экологичным. В частности, замена автобусов на электробусы позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 60 тонн в год. Это помогает сохранять окружающую среду и здоровье горожан.

Инновационный экологичный транспорт приходит на замену столичным автобусам с 2018 года. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое днем меняется от холодного оттенка к теплому. Оптимальную температуру в салоне поддерживают электрические отопители и воздуховоды над дверьми. Передний указатель маршрута стал больше на 18%, так что увидеть номер можно издалека. Запас хода нового электробуса увеличился практически вдвое: с 40–50 километров до 80. При этом вес транспортного средства остался прежним.

Низкопольные электробусы оснащены всем необходимым для комфортных поездок, в частности, откидной аппарелью и кнопками вызова водителя для маломобильных пассажиров. Есть в них и накопительные площадки для колясок или крупного багажа, разъемы для зарядки телефонных аккумуляторов, а также медиаэкраны с информацией о маршруте.

Помимо снижения выбросов углекислого газа в атмосферу, такие машины обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров за счет плавного хода и отсутствия шума и вибраций. В 2024 году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов "Красная Пахра". Тогда экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе столицы построили парк "Митино". С его появлением электробусы стали ездить почти в 20 районах Москвы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк – "Салтыковка" для электробусов, курсирующих на востоке города. В общей сложности электробусы обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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