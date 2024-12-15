Московское метро готовится к новогодним праздникам

Московское метро готовится к новогодним праздникам
Фото: mos.ru
Украшенные вестибюли, станции и вагоны создают волшебную атмосферу и дарят пассажирам хорошее настроение

Московский метрополитен в преддверии Нового года получает праздничное убранство. Яркими огнями засверкали фасады вестибюлей, а около входов на некоторые станции метро и МЦК устанавливают привлекательные инсталляции "Два сердца столицы". Кроме того, на линиях уже начали курсировать новогодние вагоны.

По-особенному смотрятся в вечерние и утренние часы станции "Чистые пруды" (выход № 2) Сокольнической линии метро, "Площадь Революции" (выход № 10), "Бауманская" (выход № 1) Арбатско-Покровской линии, "Арбатская" (выход № 1) Филевской линии, "Таганская" (выход № 1) Кольцевой линии, "Рижская" (выход № 1) Калужско-Рижской линии, "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии и Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК). Кроме того, этой зимой впервые украсили станцию "Краснопресненская". На фасаде вестибюля смонтировали объемные светящиеся элементы в виде новогодних украшений и логотипа московского транспорта. Необычная арка появилась и на станции "Красные Ворота".

Инсталляции "Два сердца столицы" установили у станций "Парк культуры" (выход № 1) и "Чистые пруды" (выход № 2) Сокольнической линии, "Площадь Революции" (выход № 10) Арбатско-Покровской линии, "Проспект Мира" (выход № 1), "Белорусская" (выход № 1) Кольцевой линии, "Октябрьская" (выход № 3) Калужско-Рижской линии, "Улица 1905 года" (выход № 1) и "Баррикадная" (выход № 2) Таганско-Краснопресненской линии, а также у "Трубной" (выход № 2) Люблинско-Дмитровской линии.

Любимые москвичами и туристами нарядные новогодние поезда уже тоже появились в столичной подземке. В этом году к празднику украсили 23 поезда. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, они будут курсировать сразу по нескольким линиям метро. Новогодние поезда можно встретить на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Бутовской, Калужско-Рижской, Калининской, Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской, Филевской, Таганско-Краснопресненской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях. Оформление поездов "Русич", "Ока", "Москва-2019" и "Москва-2020" выполнено в едином стиле. Вагоны радуют глаз яркими красками, создавая атмосферу настоящего праздника. Составы украсили главными символами предстоящего праздника – изображениями Деда Мороза, елок и снежинок.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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