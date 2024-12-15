В рамках капремонта в столице отремонтировали 17 домов синего цвета

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы не просто обновили фасады, крыши, трубопроводы, но и сохранили первоначальное колористическое решение

В рамках действующей программы капитального ремонта в Москве привели в порядок еще 17 жилых домов. Они расположены в разных районах города, но их объединяет колористическое решение – фасады домов окрашены в разные оттенки синего цвета.

Одно из отремонтированных зданий находится по адресу: проспект Вернадского, дом 127. Это шестнадцатиэтажный панельный многоквартирный дом сложной формы с техническим этажом. Его построили в 1978 году по модифицированному проекту типовой серии. На уровне на уровне чердака имеется карниз, а также фриз на уровне первого этажа. Специалисты расчистили и промыли открытые поверхности, обработали места намокания антигрибковыми составами. Затем фасад оштукатурили и окрасили в оттенки синего и белого цветов. Помимо этого, в здании отремонтировали входные группы, установили современные двери, уложили новую плитку на цоколе, привели в порядок отмостку, а также заменили отливы и отремонтировали откосы. На крыше уложили наплавляемое кровельное покрытие и обновили воронки внутреннего водостока.

Дом по адресу: Симферопольский бульвар, дом 4а тоже отремонтировали. Это шестнадцатиэтажное здание 1981 года постройки типовой серии. Фасад украшен ризалитами и отделан мелкоразмерной плиткой. Здесь сначала очистили панели, отбили отошедшую плитку и зашпаклевали образовавшиеся пустоты. После этого весь фасад зачистили и промыли. На следующем этапе поверхности загрунтовали и покрыли слоем специального клея. На них уложили армирующую плитку, новый слой клея и грунтовки. В завершение металлические элементы в швах покрыли антикоррозийным составом, разместили слой утеплителя, заново загерметизировали межпанельные швы и нанесли последний защитно-декоративный слой штукатурки. Фасады окрасили в синий и белый цвета, после чего в местах общего пользования установили современные пластиковые стеклопакеты, отремонтировали входные группы и заменили балконные экраны.

Завершены работы и в 14-этажном здании по адресу: Даниловская набережная, дом 6, корпус 2. Его возвели в 1984 году по индивидуальному проекту. Для восстановления фасадов использовали современную технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки, которая также позволяет повысить энергоэффективность здания. На современный клеевой состав нанесли декоративный штукатурный и окрасочный синий слои. В завершение фасад обработали антигрибковым составом. Затем обновили балконные плиты и экраны, откосы и отливы на окнах, а также установили на переходных балконах новые двери, привели в порядок цоколь и отмостку. В подъезде отремонтировали входную группу, в местах общего пользования поставили современные стеклопакеты. На крыше заменили рулонное покрытие и восстановили парапеты.