Любителей танцев и караоке ждут в столичных парках в выходные дни

Любителей танцев и караоке ждут в столичных парках в выходные дни
Фото: mos.ru
Почувствовать себя звездой эстрады или покорить танцпол можно будет в рамках проекта "Зима в Москве"

Столичные парки приглашают любителей петь, танцевать и веселиться на танцевальные флешмобы, которые запланированы на 20 и 27 декабря, а также 3 и 10 января. А 21 и 28 декабря, 4 и 11 января в рамках проекта "Зима в Москве" состоятся вокальные состязания дуэтов и сольных исполнителей. Вход на танцевальные площадки и в караоке свободный.

Общественные танцевальные площадки откроются в парках "Сокольники", "Кузьминки" и парке искусств "Музеон". Встречи под названием "Не стой в сторонке" окунут в водоворот прошлого и воссоздадут атмосферу советской эпохи. Начинать программу будут профессиональные танцоры в аутентичных костюмах. Они покажут популярные движения тех лет и исполнят оригинальные номера под песни из знаменитых фильмов. Также гостей 20 и 27 декабря, 3 и 10 января ждут интерактивные представления, новогодние подарки и яркие флешмобы, которые будут объединять всех участников в общем танце.

Продемонстрировать свои вокальные данные в караоке "Бриллиантовый голос" можно будет в Таганском парке, парках "Красная Пресня" и "Северное Тушино". Участники смогут исполнить знаменитые шлягеры и добрые новогодние песни, например "Пять минут", "Кабы не было зимы", "Три белых коня", "Снег кружится", "Звенит январская вьюга" и другие. Спеть предложат 21 и 28 декабря, 4 и 11 января. Тем, кто сомневается в своих талантах, помогут приглашенные бэк-вокалисты. Спеть на сцене можно будет как сольно, так и дуэтом. Гостей также ждут выступления профессиональных артистов, которые исполнят всеми любимые советские песни. В перерывах между музыкальными композициями ведущий познакомит зрителей с историей знаменитых хитов и задаст каверзные вопросы.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединяет все развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Этой зимой горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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