Петровский путевой дворец впервые стал площадкой "Путешествия в Рождество"

Гостей ждут театрализованные представления, интерактивные программы и увлекательный квест-путешествие

В Москве стартовал любимый горожанами и туристами фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом он стал частью проекта "Зима в Москве". Одной из площадок фестиваля впервые стал Петровский путевой дворец. Для гостей приготовили много интересного. На мастер-классах "Новогодняя сказка" посетители смогут сделать елочные игрушки, мышиный театр, саблю и барабан Щелкунчика, новогодние и рождественские подарки для себя и своих близких.

Дворец был построен по указу Екатерины II архитектором Матвеем Казаковым. Здесь останавливались царские особы для отдыха на пути из Санкт-Петербурга в Москву. Убранство комнат и богатая архитектура до сих пор поражают гостей этого объекта культурного наследия, а в период зимних праздников дворец стал одной из самых необычных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" и наполнился жизнью, огнями и волшебством.

С 14 декабря по 12 января здесь ждут и встречают гостей сама Екатерина II и Александр II, Дед Мороз и Снегурочка, коварный Мышиный король и добрый кукольный мастер Дроссельмейер, который сделал и подарил детям Щелкунчика. Все эти персонажи разыгрывают представления и общаются с посетителями.

Сопровождает театрализованное действо и все, что происходит во дворце, музыка П.И. Чайковского из балета "Щелкунчик", визуальный ряд из любимого одноименного мультфильма, а также иллюстрации к главной новогодней сказке.

В этой сказочной атмосфере юным гостям предлагают пройти необычный квест "Загадка волшебного ореха" в четырех главах с прологом и эпилогом. Чтобы добро победило зло и случилось чудо, необходимо разгадать тайну старинного манускрипта, собрать рассыпавшуюся мозаику в сказочном дворце Екатерины II, узнать легенды Александра II, а также найти нужное слово, чтобы орех в шкатулке и серебряная пыль помогли свершиться настоящему волшебству. После захватывающих испытаний участников игры ждут подарки Щелкунчика и праздничная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В эти дни в Петровском путевом дворце также проходят мастер-классы "Новогодняя сказка", посвященные сказке "Щелкунчик", праздничным сладостям и новогодним украшениям.