Петровский путевой дворец впервые стал площадкой "Путешествия в Рождество"

Петровский путевой дворец впервые стал площадкой "Путешествия в Рождество"
Фото: mos.ru
Гостей ждут театрализованные представления, интерактивные программы и увлекательный квест-путешествие

В Москве стартовал любимый горожанами и туристами фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом он стал частью проекта "Зима в Москве". Одной из площадок фестиваля впервые стал Петровский путевой дворец. Для гостей приготовили много интересного. На мастер-классах "Новогодняя сказка" посетители смогут сделать елочные игрушки, мышиный театр, саблю и барабан Щелкунчика, новогодние и рождественские подарки для себя и своих близких.

Дворец был построен по указу Екатерины II архитектором Матвеем Казаковым. Здесь останавливались царские особы для отдыха на пути из Санкт-Петербурга в Москву. Убранство комнат и богатая архитектура до сих пор поражают гостей этого объекта культурного наследия, а в период зимних праздников дворец стал одной из самых необычных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" и наполнился жизнью, огнями и волшебством.

С 14 декабря по 12 января здесь ждут и встречают гостей сама Екатерина II и Александр II, Дед Мороз и Снегурочка, коварный Мышиный король и добрый кукольный мастер Дроссельмейер, который сделал и подарил детям Щелкунчика. Все эти персонажи разыгрывают представления и общаются с посетителями.

Сопровождает театрализованное действо и все, что происходит во дворце, музыка П.И. Чайковского из балета "Щелкунчик", визуальный ряд из любимого одноименного мультфильма, а также иллюстрации к главной новогодней сказке.

В этой сказочной атмосфере юным гостям предлагают пройти необычный квест "Загадка волшебного ореха" в четырех главах с прологом и эпилогом. Чтобы добро победило зло и случилось чудо, необходимо разгадать тайну старинного манускрипта, собрать рассыпавшуюся мозаику в сказочном дворце Екатерины II, узнать легенды Александра II, а также найти нужное слово, чтобы орех в шкатулке и серебряная пыль помогли свершиться настоящему волшебству. После захватывающих испытаний участников игры ждут подарки Щелкунчика и праздничная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В эти дни в Петровском путевом дворце также проходят мастер-классы "Новогодняя сказка", посвященные сказке "Щелкунчик", праздничным сладостям и новогодним украшениям.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Казань подверглась нападению ВСУ

Над городом прогремело несколько взрывов

Назван первый шаг Трампа после инаугурации

Политик запланировал сразу несколько важных задач

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей