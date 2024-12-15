"Зима в Москве": площадки "Путешествия в Рождество" превратились в сцены из кино и мультфильмов

На площадках можно сделать эффектные фотографии в кинодекорациях

С 14 декабря в столице проходит традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве". В этом году центральные площадки фестиваля организованы по принципу тематических зон, посвященных любимым советским фильмам и мультикам. Посетители до 12 января смогут встретиться с Ипполитом и Надей, увидеть чудеса в антураже фильма "Чародеи", посетить "Голубой огонек" и насладиться праздником с серпантином, как в новогодней комедии "Карнавальная ночь".

Центральная зона площадки на Манежной площади посвящена легендарной телепередаче "Голубой огонек". Впервые программа вышла в эфир в 1962 году и вскоре стала настоящим символом празднования Нового года для нескольких поколений. Уникальные декорации помогут каждому почувствовать себя гостем знаменитой телестудии, украшенной разноцветным серпантином, бегущей строкой "Голубой огонек" и светящимся диско-шаром.

Там же, на Манежной площади, все желающие могут послушать знакомые с детства "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады" и оказаться на зимнем танцполе под светом софитов. В центральной зоне гости встретятся с героями фильма "Карнавальная ночь" товарищем Огурцовым и Леночкой Крыловой, а сцену в виде фасада Дома культуры СССР украсили гигантские часы, отсчитывающие время до Нового года.

Юные посетители смогут побывать в Простоквашине. Путь из деревни приведет в волшебный заснеженный лес с настоящими подснежниками из "Двенадцати месяцев" на опушке и избушкой на курьих ножках, где живет Баба-яга. А красно-золотая дворцовая зона напомнит сюжетные перипетии сказки "Щелкунчик".

Большая анимационная зона предстанет перед посетителями в виде двух шале и стилизованного фасада Научного универсального института необыкновенных услуг (НУИНУ) из фильма "Чародеи", а в кафе можно будет не только вкусно перекусить, но и пообщаться с говорящей скатертью-самобранкой.

На переходе от Манежной площади к площади Революции появилась "Улица любимых комедий". Разделенное на четыре участка пространство посвящено знаковым комедиям 1960–1970-х годов. На площадке установили сразу несколько уникальных арт-объектов – прорубь из "Джентльменов удачи", ванну Ипполита из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Кроме того, можно будет заглянуть на склад и рынок из комедии "Операция “Ы” и другие приключения Шурика", на лесопилку и в столовую из кинофильма "Девчата".