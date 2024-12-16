Гостей фестиваля "Путешествия в Рождество" ждут тысячи мастер-классов

Желающие запишут новогодние видеопоздравления, испекут плюшки, создадут украшения для дома

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом сезоне проходит в рамках масштабного проекта "Зима в Москве", объединившего все главные зимние развлечения столицы. До 12 января гостей фестиваля в разных районах города ждут праздничные угощения, детские утренники, ледовые шоу с известными фигуристами, концерты, спектакли и, конечно, разнообразные мастер-классы по кулинарии, дизайну, творческим направлениям.

Для москвичей и туристов организаторы приготовили более четырех тысяч мастер-классов. Участники смогут сделать своими руками украшения для дома, записать видеопоздравления для близких, приготовить оригинальные блюда к праздничному столу.

Так, на Тверской площади посетители под руководством наставников изобразят на елочных игрушках персонажей известных мультфильмов, а на глиняных тарелках - зимние пейзажи.

В павильонах, установленных между площадью Революции и Манежной площадью, гости фестиваля будут делать маски из фетра, новогодние брелоки для сумок, гирлянды из бумаги как в кинокомедии "Карнавальная ночь", а также блеск для губ по мотивам фильма "Морозко" и помаду в тематике фильма "Служебный роман".

Посетители фестивальной площадки в районе Куркино освоят основы киносъемки и создадут клип в стиле телепередачи "В гостях у сказки", познакомятся с техниками дубляжа и запишут видеопоздравление, попробуют себя в роли театрального актера и поучаствуют в постановке по сюжету картины "Королевство кривых зеркал".

На многих площадках, в том числе в районах Кузьминки, Коптево и Марьино, гостей ждут кулинарные мастер-классы. Желающие испекут московские плюшки с вареньем и сахарной корочкой, булочки с изюмом и ватрушки с творогом, приготовят новогоднюю скоблянку, салат "Столичный", курицу с ароматными специями, запеченный картофель и другие блюда.

В районе Вешняки открытые уроки проведут сотрудники Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Они в увлекательной форме познакомят посетителей разного возраста с основами физики, оптики и механики, покажут, как создать светящиеся в темноте браслеты и настоящие 3D-очки.

Адреса всех площадок и афишу мероприятий можно уточнить на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass.