Как новые указатели помогают москвичам и гостям столицы

Создание единой системы навигации - важная составляющая комфортной городской среды

В 2024 году в Москве установили более пяти тысяч новых домовых и городских указателей. Они помогают жителям и туристам быстро найти дорогу к остановкам городского транспорта, социально значимым объектам, музеям и достопримечательностям, а размещенные на некоторых из них QR-коды позволяют узнать интересные факты о памятниках архитектуры или связанных с местностью выдающихся деятелях.

Программы создания единой системы навигации реализуется в столице с 2014 года. За это время в Москве появилось более 119 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы ориентироваться в мегаполисе. С помощью табличек с указанием направления легко найти дорогу к нужному дому, автобусной остановке, поликлинике, парку, галерее и т.д. В этом году, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в городе появилось более пяти тысяч новых указателей, в том числе установлено 3665 домовых табличек и 1498 городских.

Все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Помимо этого, в рамках проекта развития исторической навигации в городе с 2020 года можно встретить таблички с QR-кодами. Если навести на них камеру смартфона, то можно узнать, кто жил по данному адресу и чем он прославился, кто является архитектором исторической постройки и какие еще объекты связаны с этим именем, а также другие интересные факты об истории города и проживавших здесь выдающихся личностях.

В 2024 году специалисты горхозяйства также начали монтировать новые навигационные элементы. К примеру, в парке Победы на Поклонной горе уже появилось 40 информационных модулей и 14 указателей-стоек. Информационный модуль размещают на городском указателе на уровне 150–160 сантиметров от земли. С его помощью можно определить текущее местоположение относительно значимых объектов и построить маршрут. Указатели-стойки с интерактивным кодом установлены рядом с каждым мемориалом и памятником и позволяют получить расширенную информацию об объекте. Для иностранных туристов данные дублируются на английском языке.