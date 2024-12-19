Для любителей катания на лыжах в Москве открыли еще пять трасс

Новые лыжные маршруты проложили в рамках проекта "Зима в Москве"

Москвичам и гостям столицы этой зимой предлагается огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Можно покататься на коньках и тюбинговых горках, поучаствовать в совместных тренировках под открытым небом и взять несколько уроков у прославленных тренеров и знаменитых спортсменов на мастер-классах. Для любителей пройтись по морозцу на лыжах организовали пять живописных трасс на ВДНХ. Они предназначены для лыжников разного уровня подготовки и физической формы.

Главной прогулочной лыжней является "ЗОЖ-маршрут “Останкино”". Его протяженность составляет пять километров. Он идет вдоль пешеходных дорожек в лесной части парка "Останкино". Рядом находится дополнительный "ЗОЖ-маршрут “Ботанический сад”" длиной 4,7 километра – он проложен по территории Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина.

Маршрут "Тренировочная лыжня" у Садового пруда рассчитан на начинающих спортсменов Его протяженность – 500 метров. Трасса отлично подойдет для проведения любительских соревнований и корпоративных мероприятий. Там же у Садового пруда проходит специальная детская лыжня длиной 250 метров. Еще один маршрут для юных поклонников активного образа жизни находится рядом с катком в парке "Останкино". Его длина также составляет 250 метров.

Для того, чтобы прокатиться на лыжах, можно прийти со своим снаряжением, а можно обратиться в пункт проката – он работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Напомним, что на ВДНХ залит самый большой каток в Москве. Площадь ледового покрытия в этом году здесь превышает 20 тысяч квадратных метров, что позволяет с комфортом кататься пяти тысячам человек одновременно. Ледовые дорожки проходят вдоль Главной аллеи, огибают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для маленьких посетителей, которые делают первые шаги на льду, и для хоккейных баталий подготовлены отдельные площадки, а зрители могут наблюдать за фигуристами и ледовыми постановками со специальных трибун.