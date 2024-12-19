Молодожены смогут выбрать станцию метро "Маяковская" и Северный речной вокзал для регистрации в 2025 году

Доступных дат для проведения свадебной церемонии на необычных площадках станет больше

Московские загсы начали принимать заявления на торжественную регистрацию брака в 2025 году на станции метро "Маяковская" и Северном речном вокзале. Поскольку эти площадки пользуются популярностью у молодоженов, их не только оставили в перечне "Адресов счастья", но и увеличили количество доступных для бракосочетания дат.

В рамках действующего в Москве проекта мэра "Новые адреса счастья" будущие молодоженам доступно для выездной регистрации брака доступно более 30 городских площадок. В их числе особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, площадки транспортного комплекса, стадион, "Москвариум", речной трамвайчик, колесо обозрения на ВДНХ и др.

В последние годы желающие могут даже выбрать для торжественной регистрации одну из красивейших станций метро – "Маяковскую". Чтобы не мешать пассажиропотоку и дать возможность паре насладиться праздником, церемонии проводят с 2:00 до 4:00. На платформе устанавливают свадебную арку и стойку для колец. Будущих супругов сопровождают два состава: "Номерной" и новейший "Москва-2024". В последнем после официальной части пары могут провести фотосессию.

В 2024 году свои отношения на станции "Маяковская" зарегистрировали 23 пары, в новом году количество доступных дат увеличено на 30 процентов. Запись уже открыта. Первая торжественная церемония 2025 года пройдет на "Маяковской" 2 февраля. После этого здесь будут регистрировать молодоженов в красивые и популярные даты: 23.03.2025, 25.05.2025, 27.07.2025, 05.10.2025 и т.п.

Еще одним востребованным местом для выездной регистрации брака является Северный речной вокзал. В Этом году здесь образовалось свыше 130 новых семей. Торжественные церемонии здесь проходят с 20:00 до 00:00. В это время здание доступно только для жениха, невесты и их гостей. После у пары есть возможность подняться на смотровую площадку и сделать первые семейные снимки. Отсюда открываются виды на Москву-реку и благоустроенную набережную.

В наступающем году решено добавить больше дат в мае и июне, когда вечерние регистрации на Северном речном вокзале украсят великолепные краски заката. Первая роспись 2025 года намечена на 5 мая. Всего за будущий сезон пары смогут выбрать из предложенных 17 дат.