Москвичи заметили новогодний трамвай с необычными пассажирами в прицепе

Праздничный состав курсирует утром и вечером по маршруту "Аннушки"

В Москве снова появился необычный новогодний трамвай, который поздравляет жителей и гостей города с праздников и дарит хорошее настроение. Он не только украшен гирляндами, ярко горящими в темноте, но и имеет открытый прицеп, в котором разместилась целая команда жизнерадостных снеговиков.

Уникальный состав со световой инсталляцией можно увидеть в центре столицы. Трамвай следует по трассе знаменитого маршрута А, который москвичи по старой памяти ласково называют "Аннушкой". Он ходит от станции Калитники второго Московского центрального диаметра до станции метро "Чистые пруды" / "Тургеневская". Наблюдать необычный вагон с прицепом можно каждый день утром с 05:30 до 09:00 и вечером с 17:00 до полуночи.

Миссия по перевозке снеговиков возложена на трамвай модели "Татра Т3". Когда-то они считались самыми лучшими трамваями и были очень популярны в СССР, Чехословакии, Германии, Румынии и Югославии. Эту модель разработало и производило с начала 1960-х годов чехословацкое предприятие "ЧКД Прага". По сравнению с предыдущими типами трамваев данная разработка отличалась повышенным комфортом и пониженным уровнем издаваемого шума и лязга колес. В 1960-е годы, во времена покорения космоса, "Татру Т3" называли космическим трамваем, а ее узнаваемый дизайн до сих пор не выглядит устаревшим.

В свое время по Москве курсировали более двух тысяч вагонов "Татра Т3", они перевозили пассажиров до 2021 года. При этом во многих городах они и сегодня продолжают работать. Удачная и надежная конструкция кузова, простота обслуживания и экономичность – вот основные причины популярности и долговечности данной модели.

Вагон, который сейчас радует москвичей и туристов своим нарядным видом, был построен в 1988 году и перестал перевозить пассажиров в 2021 году. Он является частью коллекции Московского метрополитена. Но под Новый год он вновь выходит на линию. Пассажиров он не берет, но дарит им праздничное настроение и олицетворяет собой наглядную эволюцию данного вида общественного транспорта.

Напомним, сейчас по Москве курсируют украшенные к Новому году современные трамваи "Витязь" и другие модели.