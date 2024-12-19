Секрет приготовления московской плюшки раскроют гостям проекта "Зима в Москве"

Мастер-классы пройдут 22 декабря

Легендарная московская плюшка известна далеко за пределами столицы. Узнать секреты ее приготовления и научиться печь любимую сдобу самостоятельно смогут посетители площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", который является частью проекта "Зима в Москве". 22 декабря на окружных фестивальных площадках пройдет День московской плюшки.

История этой сдобы ведется уже несколько веков, но свою знаменитую форму сердца булочка получила в 1905 году благодаря кондитеру Николаю Маслову. Финальный ГОСТ, зафиксировавший классический рецепт плюшки с сахарной корочкой, появился в 1989 году. При этом в домашних условиях горожане экспериментировали с начинками, добавляя в тесто мак, корицу, изюм.

Сегодня московская плюшка переживает новый виток популярности. Для тех, кто еще не пробовал ее приготовить, но хочет научиться, 22 декабря пройдут кулинарные уроки. Под руководством опытных кондитеров гости фестиваля "Путешествие в Рождество" научатся правильно замешивать тесто, формировать плюшки в виде сердечек и добиваться той самой золотистой сахарной корочки. Параллельно участники узнают, как готовили плюшки в старину, какие семейные секреты передавались от бабушек к внучкам и как добавление мака или корицы может оживить вкус.

Юных и взрослых москвичей ждут в 13:00 в шале мастер-классов на Ореховом бульваре, Ключевой улице, площади Славы; в 17:00 на площадках в сквере у метро "Некрасовка", на улицах Теплый Стан, Профсоюзной, Краснодарской, Перерве, Грекова, Адмирала Руднева и на бульваре Дмитрия Донского.

На центральных площадках посетители смогут попробовать уже готовые плюшки, которые подаются горячими. Любителям традиционной сдобы предлагается классический вариант с золотистой сахарной корочкой. Для желающих открыть для себя что-то новенькое, московские кондитеры подготовили выпечку с изюмом, маком и корицей.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединит все развлечения зимней столицы с 1 декабря до 28 февраля. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всей столице – всего будет открыто свыше 1900 площадок.