Москвичи могут открыть новогодний благотворительный сбор

Стать волшебникам и помочь попавшему в беду можно онлайн

Москвичи могут подарить на Новый год тепло и заботу тем, кто особенно в них нуждаются. Для этого на портале mos.ru каждый желающий имеет возможность организовать собственный благотворительный сбор и отправить ссылку-приглашение своим друзьям и знакомым. Собранные средства будут переведены выбранному адресату.

Открыть сбор онлайн легко. Потребуется только указать, в пользу какой категории благотворительных программ он будет проводиться: например, "дети", "животные" и т.д., и установить продолжительность – от одного до 30 дней с момента открытия. Выбрав визуальное оформление, можно опубликовать сбор и поделиться ссылкой в соцсетях или отправить ее адресно своим контактам.

Создание сбора можно приурочить не только к новогодним праздникам, но и к какой-либо личной дате или значимому событию. К примеру, сделать доброе дело можно в честь рождения ребенка или в годовщину свадьбы.

Открыть новогодний сбор можно до 15 января. Как рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов, каждое пожертвование будет направлено напрямую в адрес НКО выбранной категории, а если таких организаций несколько, то средства будут распределяться поровну между ними.

Сейчас в благотворительном сервисе на mos.ru представлено 96 проверенных некоммерческих организаций, которые помогают тяжелобольным детям и взрослым, одиноким людям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, бездомным кошкам и собакам, а также другим нуждающимся. Среди участников только проверенные НКО, которые зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы, ведут социально значимую деятельность и регулярно отчитываются об использовании собранных средств.

Кроме того, сейчас в столице в рамках проекта "Зима в Москве" проходит благотворительная акция "Добрая елка". В разных районах города установлены деревья, украшенные необычными шарами – на них говорится о мечте ребенка с особенностями здоровья, сироты или из малообеспеченной семьи. Дети просят у Деда Мороза музыкальные инструменты, билеты в театр, планшет, велосипед, энциклопедию динозавров. Желающие сделать доброе дело могут выбрать шарик, по кьюар-коду перейти в анкету и зафиксировать свою готовность исполнить мечту ребенка. После этого с дарителем свяжется координатор и расскажет, как передать подарок подопечному.