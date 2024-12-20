Строители приступили к отделке строящейся станции метро "Академическая"

Пассажиры Калужско-Рижской линии смогут пересаживаться здесь на новую Троицкую линию метро

На строящейся станции "Академическая" Троицкой линии метро начались архитектурно-отделочные работы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

По его словам, сейчас на "Академической" ведется устройство основных конструкций станционного комплекса. В частности, уже выполнен монолит платформы, осуществлено бетонирование и армирование перекрытия кассового зала и потолка станции. На это строителям потребовалось свыше 20 тысяч кубометров бетона. Кроме того, в настоящее время продолжаются работы и в западном вестибюле станционного комплекса, который обеспечит пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Здесь после того, как специалисты завершили армирование бетонного основания наклонного хода, начался монтаж эскалаторного оборудования.

Одновременно строители начали обустройство выходов со станции, а также приступили к сооружению кирпичных перегородок и черновой отделке внутренних помещений станции. Площадь отделочных работ превышает одну тысячу квадратных метров.

Станция метро "Академическая" строится под улицей Дмитрия Ульянова около ее пересечения с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября. У нее будет два подземных вестибюля, один из которых, западный, обеспечит пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро. В каждом вестибюле обустроят пешеходные переходы с лестничными выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова.

Троицкая линия метро пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) ЗИЛ до города Троицка (ТиНАО). Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самым большим за Московской кольцевой автомобильной дорогой. Первый участок Троицкой линии метро, состоящий из четырех станций – "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская" – был запущен в сентябре 2024 года. Следующую очередь планируется открыть в 2025 году.