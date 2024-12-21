На Воробьевых горах открылся кинокаток

Ледовая площадка с искусственным покрытием сможет работать в любую погоду

На Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве" открылся необычный каток. Здесь можно не только покататься на коньках, но и посмотреть интересные фильмы.

В этом году во Дворце пионеров на Воробьевых горах впервые проходит зимний семейный фестиваль. Организаторы постарались создать здесь настоящую новогоднюю сказку с самыми разнообразными активностями, чтобы и маленькие, и взрослые гости нашли здесь развлечения по душе и хорошо провели время. Так, для посетителей работает ярмарка, где представлены добрые подарки от благотворительных фондов. Здесь появился дом Деда Мороза, где можно погрузиться в атмосферу волшебства, посетить различные мастер-классы и поучаствовать в традиционных зимних забавах.

Для любителей активного веселого отдыха здесь организовали специальную тюбинговую трассу. А еще гости смогут покататься на упряжках с хаски и зарядиться самыми теплыми и позитивными эмоциями. Центром притяжения фестиваля, конечно, станет большой каток-кинотеатр, где создана неповторимая новогодняя атмосфера. Посмотреть фильмы можно во время катания на льду.

Каток с искусственным покрытием площадью 800 квадратных метров работает ежедневно в любую погоду. Посетить его можно с 15:00 до 21:00 по будням и с 12:00 до 22:00 по выходным. Посещение катка бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Слоты для записи открываются каждую неделю на следующую, что позволяет всем желающим заранее забронировать подходящее время для катания и участия в мероприятиях. Для гостей также открыт бесплатный пункт проката инвентаря, имеются камеры хранения.

Кроме того, на территории Дворца пионеров можно покататься на "ватрушках" и побывать на экоферме, где содержатся олени и альпаки. В выходные дни будут проходить благотворительные ярмарки и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для маленьких гостей организуют анимационную программу. А на мастер-классах любой желающий научится создавать свечи и разнообразные новогодние композиции.

Посетить бесплатный каток-кинотеатр, покататься на тюбингах и присоединиться к другим развлечениям москвичи и гости города смогут до 28 февраля.