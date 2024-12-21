Пассажирам напомнили правила провоза багажа на МЦД

Новогодняя елка средней высоты считается обычной ручной кладью, доплачивать за которую не нужно

С момента запуска Московские центральные диаметры (МЦД) являются очень удобным и востребованным средством передвижения. А в преддверии Нового года и на зимних каникулах ожидается, что линиями МЦД воспользуются миллионы москвичей и гостей столицы, направляющихся на встречи с близкими, зимние развлечения или праздничные события. Чтобы поездка была комфортной и спокойной, важно помнить правила провоза ручной клади и новогодних атрибутов, включая главный символ праздника – елку.

В поездах МЦД можно бесплатно перевозить вещи, размеры которых не превышают 180 сантиметров по сумме трех измерений – длины, ширины и высоты. При этом вес одного предмета не должен быть больше 36 килограммов. В ином случае за каждый несоответствующий указанным параметрам предмет понадобится доплатить по дополнительному тарифу. Важно помнить, что эти нормативы на ручную кладь распространяются при ее перевозке на расстояние до 100 километров. За каждые дополнительные 100 километров может взиматься плата.

Пассажиры МЦД могут без проблем перевозить все необходимое для активного зимнего отдыха, в том числе лыжи с палками, сноуборды, коньки и ледянки. Естественно, весь такой инвентарь нужно упаковать, например, в сумку или специальный чехол, а затем разместить в вагоне так, чтобы он не создавал неудобства другим пассажирам и не пачкал салон.

Елки, как живые, так и искусственные, тоже считаются ручной кладью. Их можно перевезти бесплатно, если их размер не превышает 180 сантиметров по сумме трех измерений. Поэтому елочка должна быть компактно упакована, например, завернута в пленку, сетку или ткань, либо уложена в картонную коробку. При этом пассажир должен позаботиться о сохранности чистоты в вагоне: если елка уже активно теряет иголки, простой сеткой, прижимающей ветви, будет не обойтись. Размещать новогоднее дерево рекомендуется на багажной полке или под сиденьем, при этом важно, чтобы ваш праздничный груз не мешал попутчикам.

Более подробно с правилами провоза ручной клади можно ознакомиться на сайтах компаний-перевозчиков.